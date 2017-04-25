Рост чистой прибыли «Почты России» по итогам 2016 года составил 10%

Москва, , 14:29 — REGNUM Госкомпания «Почта России» завершила 2016 год с прибылью в размере 1,734 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Об этом 25 апреля сообщил журналистам генеральный директор компании Дмитрий Страшнов.

Выручка компании от операционной деятельности за отчетный период возросла на 10,7% до 164,8 млрд рублей, а выручка от почтового бизнеса увеличилась на 9% — до 76 млрд рублей против 69,9 млрд рублей годом ранее. Объем выручки от посылочного бизнеса в 2016 году составил 40,6 млрд рублей (+36,1%).

Показатель прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) возрос на 16,5% и составил 9,33 млрд рублей. Выручка в сегменте финансового бизнеса сократилась на 1,8% до 46,5 млрд рублей.

По словам Страшнова, компания рассчитывает получить до 2023 года почти 50 млрд рублей по инфраструктурным платежам, еще около 20 млрд рублей должны составить дивиденды. 2014 год стал первым, который «Почта России» завершила с прибылью — ее объем тогда составил 1,2 млрд рублей.

За период с 2013 года выручка и производительность труда «Почты России» увеличились на 24%, говорится в материалах компании. За это время бюджет получил от компании 165 млрд рублей налогов, еще 913 млн рублей составили дивиденды в пользу государства.

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