Реализация промышленных товаров в ДНР достигла 35% от довоенного уровня

Донецк, , 14:52 — REGNUM С 2014 года власти ДНР при поддержке Российской Федерации смогли довести объемы реализации промышленной продукции республиканских предприятий только до 35% от довоенного уровня. Как сообщает 25 апреля пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявила и.о. министра экономического развития ДНР Виктория Романюк на заседании круглого стола «Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса. Опыт Республики Крым» (Ялта, Крым).

«Несмотря на ряд проблем, с которыми сталкиваются предприятия республики, по ключевым показателям их деятельности можно отметить хорошие результаты: объем реализованной промышленной продукции по основным видам промышленной деятельности достиг почти 35% довоенного уровня, объем розничного товарооборота — 26% довоенного уровня, среднесписочная численность штатных работников — 60% довоенного уровня», — говорится в сообщении.

По ее словам, в ДНР динамическое развитие демонстрирует только сельское хозяйство, что говорит о деиндустриализации и постепенном превращении региона в аграрный. «Особо хочется отметить положительные тенденции в сельском хозяйстве. По итогам сбора урожая 2016 года, по сравнению с 2013 годом собрано больше яровой пшеницы в 4 раза, озимой пшеницы — на 33%, ячменя — на 20%. Сейчас характерной чертой хозяйственного комплекса Республики является сочетание мощной промышленности с многоотраслевым сельским хозяйством и развивающейся транспортной системой. Основа экономики Республики — многоотраслевая тяжелая промышленность: угольная, горнодобывающая, черная металлургия, металлообработка, машиностроение, химическая, электроэнергетическая промышленность, производство строительных материалов и другое. Кроме того, в ДНР имеются комплексы предприятий легкой, пищевой промышленности, ряд предприятий деревообрабатывающей, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности», — напомнила Романюк.

Она сообщила, что ДНР поставляет 74% своей продукции на рынок Российской Федерации. «Создание условий для активизации внешней торговли является в настоящее время одним из приоритетов экономического развития Республики, поэтому крайне актуальным является вопрос экономической интеграции с другими странами. Особенностью внешнеторговых связей ДНР и России является мощный потенциал взаимного сотрудничества, основанный на высоком уровне взаимодополняемости экономик двух стран, территориальная близость, традиционность деловых связей, благоприятные условия приграничной торговли. Основу республиканско-российского внешнеэкономического сотрудничества составляет взаимный внешнеторговый оборот — доля России во внешнеторговом обороте республики составляет около 74%», — уточнила Романюк.

Чиновница подтвердила, что главными статьями экспорта ДНР выступают зерновые культуры и продтовары. «В товарной структуре республиканского экспорта в Россию ведущее место занимают следующие товарные группы: зерновые культуры, продовольственные товары, каменный уголь, целлюлозно-бумажные изделия, химические продукты, металлы и изделия из них. Российская Федерация выступает основным, в ряде случаев безальтернативным рынком сбыта широкого ассортимента промышленных и аграрных товаров», — рассказала Романюк.

При этом ДНР импортирует из России товары с высокой добавленной стоимостью — машины, оборудование, транспортные средства, медпрепараты, текстиль и прочее. «В товарной структуре республиканского импорта из России преобладают товары следующих групп: продовольственные товары, горюче-смазочные материалы, машины, оборудование и транспортные средства, строительные материалы, лекарственные и медицинские изделия, текстильные изделия и обувь, металлы и изделия из них. В результате значение России как поставщика велико и, как известно, покрывает более 67% импортных потребностей населения республики. Таким образом, торгово-экономические отношения с Россией на сегодняшний день стали важнейшим элементом роста и развития экономики Донецкой Народной Республики. Торгово-экономические отношения республики испытывают острую необходимость в укреплении несбалансированных торговых связей с отдельными регионами, поэтому параллельно налаживается диалог между крупными соседними территориями, в частности с Крымом, и есть надежда, что в ближайшее время наши предприятия откроют для себя новые рынки сбыта», — подчеркнула министр.

Отмечается, что по итогам заседания круглого стола подписано восемь соглашений о сотрудничестве между ООО «Центр экономического взаимодействия республик» и предприятиями Донецка, Луганска и Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2014 года в Донбассе из-за начала боевых действий были законсервированы все заводы химического холдинга Ostchem Group (входят в состав группы Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа). Также по состоянию на 2017 год в ДНР не работают крупнейшие предприятия: Донецкий металлургический завод, Донецкий электросталеплавильный заводы (ДЭМЗ), завод холодильного оборудования «Норд», военный завод «Топаз» (все Донецк), Харцызский трубный завод провел консервацию производств и работает на 20% от мощностей. Бойцы ЛНР и ДНР вырезали на металлолом оборудование Стахановского завода ферросплавов (СЗФ), шести шахт госпредприятия «Орджоникидзеуголь» (Горловка и Енакиево). Часть заводов Донбасса была вывезена на территорию России, в частности Луганский электромашиностроительный завод (вывезен в Ростов, функционирует под новым названием «Каменский завод транспортного машиностроения — КЗТМ» — ред.), Луганский машиностроительный завод вывезен в Чувашию.

Напомним, 15 марта 2017 глава ДНР Александр Захарченко заявил об отправке в Россию пробной партии угля. «Сегодня первые 95 вагонов уже ушли. Это пробная партия», — заявил Захарченко, комментируя переориентацию экономики региона на рынок России.

«Да, это нелегкий процесс, он займет до трех месяцев. Да, есть проблемы и со сбытом, и с определенными видами документации, но штаб работает практически круглосуточно … Давайте вспомним, куда эта продукция исторически уходила ранее. Она уходила в Россию», — считает Захарченко.