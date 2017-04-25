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«Дыра» в бюджете Пензенской области составила 1,1 млрд рублей

Экономика

Минфин Пензенской области подвел итоги исполнения бюджета региона за 2016 год

Пенза, 25 апреля 2017, 14:51 — REGNUM  В 2016 году в консолидированный бюджет Пензенской области поступило доходов в сумме 55,3 млрд рублей (98,1%) при плане — 56,4 млрд. Такие данные привела министр финансов региона Любовь Финогеева, сообщает ИА REGNUM.

По данным министра, налоговые и неналоговые доходы в 2016 году составили 38,9 млрд рублей. (98,9%) при плане 39,3 млрд, безвозмездные поступления — 16,4 млрд (96,4%) при плане 17,1 млрд. Областной бюджет выполнен на 99% (план — 47,6 млрд рублей). Фактически поступило 47,1 млрд, в том числе по налоговым и неналоговым доходам — плюс 0,5%, по безвозмездным поступлениям — минус 0,6%.

По приросту налоговых и неналоговых доходов Пензенская область находится на 2 месте среди регионов Приволжского федерального округа (после Ульяновской области с показателем — 26,9%) и на 8 месте — в целом по Российской Федерации. В среднем по округу прирост доходов составил 11,1%, по России — 8,3%, отметила глава пензенского Минфина.

В целом расходы консолидированного бюджета региона исполнены в сумме 55,4 млрд рублей, расходы бюджета области составили 46,5 млрд. По словам Любови Финогеевой, в структуре бюджетных расходов наибольшая доля — 66% (36,5 млрд рублей) традиционно приходится на расходы по отраслям социальной сферы, из них на образование — 15 млрд или 27,1%, здравоохранение — 9,8 млрд или 17,8%, социальная политика — 8,9 млрд или 16%. Расходы на финансирование национальной экономики составили 18,2% или 10,1 млрд рублей.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, бюджет Пензенской области на 2016 год в первоначальном варианте был принят со следующими характеристиками: объем доходов прогнозировался в размере 38,303 млрд рублей, расходов — 38,409 млрд рублей, дефицит — 105 млн рублей или 0,27% от расходной части.

В конце октября 2016 года на встрече пензенского губернатора Ивана Белозерцева с заместителем министра финансов РФ Леонидом Горниным были достигнуты договоренности о финансовой поддержке регионального бюджета. По информации региональных властей в 2017 году планируется привлечение средств федерального бюджета на уровне прошлого года — в размере 16 млрд рублей.

Государственный долг Пензенской области на 1 февраля составил 21 млрд 207,5 млн рублей. В структуре госдолга региона на банковские кредиты приходится 11 млрд 346,7 млн рублей, на бюджетные кредиты — 9 млрд 811,9 млн.

В 2017 году общий объем прогнозируемых доходов в региональную казну составит 43 млрд 433 млн рублей, расходов — 42 млрд 420,9 млн рублей. Профицит бюджета в 2017 году заложен в размере 1 млрд 12 млн рублей.

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2016
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