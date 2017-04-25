«Интер РАО» требует от Грузии возмещения ущерба

Тбилиси, , 14:14 — REGNUM Спор с «Интер РАО» до арбитражного суда пока не дошел, ведутся переговоры, и в Тбилиси надеются, что договоренность будет достигнута. Об этом журналистам заявил заместитель министра энергетики Грузии Ираклий Хмаладзе.

По его словам, в случае, если спор все же будет передан в арбитражный суд, у грузинской стороны имеются свои аргументы, которые доказывают ее правоту, и в министерстве энергетики надеются, что грузинская сторона в этом споре не пострадает.

Причиной спора стало неудовлетворенное требование владельцев тбилисской энергораспределительной компании «Теласи» о повышении потребительского тарифа на электроэнергию. С такой заявкой компания обратилась к Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии еще в прошлом году в связи с резким обесцениванием национальной валюты — лари. Но комиссия заявку на повышение тарифа не удовлетворила. По заявлению представителей «Интер РАО», заключенным с правительством Грузии договором купли-продажи активов и оформленным в 2013 году меморандумом о сотрудничестве предусматривается компенсация ущерба от обесценивания валюты.

По информации российских СМИ, нидерландские структуры российского энергохолдинга «Интер РАО» (Silk Road Holdings B.V. и Gardabani Holdings B.V.) требуют от правительства Грузии возмещения ущерба, размеры которого оцениваются в несколько десятков миллионов долларов. Этот ущерб, по заявлению представителей компании, был нанесен в результате падения курса лари по отношению к доллару США.

Уведомление о начале инвестиционного спора с грузинской стороной холдинг разослал президенту Грузии, министрам иностранных дел, юстиции и энергетики. Заместитель министра энергетики выразил надежду, что решить проблему удастся путем переговоров, и в этом случае на потребительском тарифе спор не отразится.

Зарегистрированные в Нидерландах структуры «Интер РАО» — Silk Road Holdings B.V. и Gardabani Holdings B.V. владеют 75% активов тбилисской компании «Теласи» и 100% активов станций Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2.