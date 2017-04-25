Вторник, 25 Апреля 2017 года
15:41:11 МСК

«Интер РАО» требует от Грузии возмещения ущерба

Экономика

В министерстве энергетики Грузии надеются, что спор будет решен путем переговоров

Тбилиси, 25 апреля 2017, 14:14 — REGNUM  Спор с «Интер РАО» до арбитражного суда пока не дошел, ведутся переговоры, и в Тбилиси надеются, что договоренность будет достигнута. Об этом журналистам заявил заместитель министра энергетики Грузии Ираклий Хмаладзе.

По его словам, в случае, если спор все же будет передан в арбитражный суд, у грузинской стороны имеются свои аргументы, которые доказывают ее правоту, и в министерстве энергетики надеются, что грузинская сторона в этом споре не пострадает.

Причиной спора стало неудовлетворенное требование владельцев тбилисской энергораспределительной компании «Теласи» о повышении потребительского тарифа на электроэнергию. С такой заявкой компания обратилась к Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии еще в прошлом году в связи с резким обесцениванием национальной валюты — лари. Но комиссия заявку на повышение тарифа не удовлетворила. По заявлению представителей «Интер РАО», заключенным с правительством Грузии договором купли-продажи активов и оформленным в 2013 году меморандумом о сотрудничестве предусматривается компенсация ущерба от обесценивания валюты.

По информации российских СМИ, нидерландские структуры российского энергохолдинга «Интер РАО» (Silk Road Holdings B.V. и Gardabani Holdings B.V.) требуют от правительства Грузии возмещения ущерба, размеры которого оцениваются в несколько десятков миллионов долларов. Этот ущерб, по заявлению представителей компании, был нанесен в результате падения курса лари по отношению к доллару США.

Уведомление о начале инвестиционного спора с грузинской стороной холдинг разослал президенту Грузии, министрам иностранных дел, юстиции и энергетики. Заместитель министра энергетики выразил надежду, что решить проблему удастся путем переговоров, и в этом случае на потребительском тарифе спор не отразится.

Зарегистрированные в Нидерландах структуры «Интер РАО» — Silk Road Holdings B.V. и Gardabani Holdings B.V. владеют 75% активов тбилисской компании «Теласи» и 100% активов станций Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-грузинские отношения
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Венесуэла: число погибших выросло до 26
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
25.04.17
МИД Латвии: ситуация в Прибалтике такая же опасная как и в Корее
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
25.04.17
Законопроект о правилах транзита внесен в ГД: Коридоры и новые сборы
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.04.17
Реализация промышленных товаров в ДНР достигла 35% от довоенного уровня
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Экономика
NB!
25.04.17
«В предвыборный год на Бурятию прольется поток федеральных щедрот»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
25.04.17
Солдат-Победитель с шоколадной обертки напугал эстонских пограничников
ТаллинЭстония Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
25.04.17
Пост председателя правительства Астраханской области стал вакантным
АстраханьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Налог на бездетность в РФ: Бесполезно, дорого и невыгодно
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Экономика
NB!
25.04.17
Ставрополье: На мемориале у Вечного огня подростки устроили карточный клуб
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
25.04.17
Сергей Гуркин«Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Александр Белов«Лая, но не кусая»: Трамп подрывает репутацию США и провоцирует Пхеньян
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Подходы согласованы: цена на водку будет меняться один-два раза в год
МоскваРоссия Акцизы на алкогольную продукцию Экономика
NB!
25.04.17
Роль отца в семье: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
25.04.17
Обвал на складе в Липецкой области: под завалами могли находиться двое
ЛебедяньЛипецкая областьРоссия Производственный травматизм и охрана труда Происшествия
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
25.04.17
Лидер протеста в Самаре готов Меркушкину «бутылку поставить». Власть молчит
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
NB!
25.04.17
Станислав ТарасовКто организовал нападение на базу афганской армии в Мазари-Шарифе?
МоскваРоссия Афганский фактор Политика
NB!
25.04.17
Чайка: За год число преступлений террористического характера выросло на 45%
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
25.04.17
Совфед 26 апреля обсудит отставку главного военного прокурора РФ
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Никаких правил больше нет — Лавров о международной политике
МоскваРоссия МИД России Политика
NB!
25.04.17
Волгоградская филармония «некультурно» тратила бюджетные деньги
ВолгоградРоссия Развитие инфраструктуры учреждений культуры Экономика
ещё главное