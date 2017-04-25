Крупнейший банк Европы будет руководить продажей акций энергогиганта Aramco

Гонконг, Китай, , 14:51 — REGNUM Сегодня, 25 апреля, в качестве советника по первичному публичному размещению акций нефтяного гиганта Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) был выбран банк HSBC Holdings plc., один из крупнейших финансовых конгломератов в мире. Об этом сообщил главный исполнительный директор банка Стюарт Гулливер на собрании акционеров в Гонконге, передает агентство Reuters.

HSBC — крупнейший банк в Европе. Помимо него, в ряды советников по сделке также входят американский банк JPMorgan Chase & Co и крупный американский банковский холдинг Morgan Stanley. Как ожидается, эта сделка может оказаться самой крупной в мире.

Напомним, что к следующему года Saudi Aramco хочет выставить на торги 5% акций. Сумму сделки оценивают в $100 млрд. Сегодня наиболее актуальный вопрос относительной этой сделки состоит в том, на какой бирже будут выставлены акции энергетического гиганта Азии. В Saudi Aramco рассматривают возможность листинга акций компании на нескольких биржах.

HSBC уверена, что сможет поддерживать выплаты дивидендов в обозримом будущем. Вообще в последние несколько лет HSBC сохранил свой коэффициент дивидендных выплат на очень высоком уровне, несмотря на сокращение заработка. В то же время как некоторые банки аналогичные HSBC, включая и Standard Chartered, удерживали выплаты дивидендов в 2016 году, отмечает издание.

Ранее ИА REGNUM писало, что несколько крупных китайских компаний хотят участвовать в покупке акций Saudi Arabian. Так, сообщалось, что КНР создает консорциум из государственных компаний и суверенного фонда для участия в качестве инвестора в первичном публичном размещении акций саудовской компании. Речь идет о таких компаниях как нефтяные гиганты Sinopec и PetroChina, а также суверенный фонд China Investment Corporation. В консорциуме, как ожидается, должны участвовать и китайские банки. Саудовская сторона подтвердила заинтересованность Китая в акциях нефтекомпании, а это значит, что ближневосточный нефтяной гигант может провести первичные торги своих акций в Азии.

Что касается вышеупомянутого банка, то он является одним из крупнейших финансовых конгломератов в мире. Компания изначально создавалась в конце 19 века в Гонконге для совершения сделок между Китаем и Европой. В рейтинге из двух тысяч крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2016 год HSBC Holding занял 14-е место Отделения этого банка имеют и в России, но здесь он работает только с корпоративными, а не частными клиентами.

С этим банком было связано несколько громких скандалов. Например, в 2005 году HSBC обвиняли в участии в отмывании денег мексиканских и колумбийских наркокартелей, а также террористов. В итоге по результатам расследования банк выплатил штраф в $1,92 млрд. Позднее был скандал с уклонением от уплаты налогов в швейцарском отделении банка HSBC.

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