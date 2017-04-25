Налог на бездетность в РФ: Бесполезно, дорого и невыгодно

Москва, , 13:37 — REGNUM Идея обложить бездетные семьи налогом непродуктивна и мало реализуема, сходятся во мнении эксперты. Главный минус такого сбора в том, что он никак не облегчит жизнь многодетных семей, уверены они, передает корреспондент ИА REGNUM. С инициативой ввести налог на бездетность выступил зампред Мосгордумы Николай Губенко. По его словам, таким налогом можно было бы обложить «состоятельных людей», а вырученные средства отправить на потребности многодетных семей.

При этом, какие граждане подпадут под определение «состоятельных», Губенко не уточнил. Кроме того, по словам парламентария, новый налог поможет в реализации «национальной идеи в сохранении, сбережении и умножении нации».

Администрирование

Вряд ли с помощью такого налога чиновникам удастся стимулировать рождаемость: те, кто не имеет детей, не будут их рожать только для того, чтобы избежать сборов, так что предложение довольно экзотическое, отмечает преподаватель факультета экономических наук НИУ ВШЭ Михаил Горст.

Возникает вопрос, как этот налог будет администрироваться, считает Горст. «В одном регионе много многодетных семей, в другом мало, как будет проходить перераспределение средств, совершенно непонятно», — отмечает он.

Кроме того, продолжает эксперт, стоимость такого администрирования может быть высокой и не оправдает введение налога. «Чем проще и прозрачнее налог, тем лучше — это характерно для любой налоговой системы, поэтому не стоит выдумывать сложные и непонятные конструкции», — считает Горст.

Так не делают

Налог на бездетность ранее существовал в СССР — его ставка составляла 6%, но для развитых стран такая мера в целом не характерна», — отмечает член Комитета гражданских инициатив Владимир Назаров. По его словам, чаще всего, для того, чтобы облегчить положение многодетных семей, государство снижает для них размер подоходного налога, а не вводит дополнительные сборы для других граждан.

Впрочем, такая мера в России будет также непродуктивна, считает Назаров. «Если мы будем устанавливать вычеты с низкой ставкой для многодетных семей, то сильно их ситуацию не улучшим, а вот региональные бюджеты не досчитаются приличного количества средств», — полагает он.

По словам Назарова, даже если полностью освободить многодетные семьи от подоходного налога, ситуация все равно не изменится — главным образом, из-за высокого уровня бедности населения. «Мы просчитывали: если освободить от уплаты подоходного налога все домохозяйства с доходами ниже прожиточного минимума, то бедность сократится менее, чем на 1%», — указал эксперт.

Для того, чтобы снижать налоги для многодетных семей, население должно стать богаче, отмечает Назаров. «Тогда можно будет ввести более высокую ставку подоходного налога, чтобы льготы для многодетных были ощутимы», — отмечает он. Поэтому, с его точки зрения, сегодня государству нужно думать о том, чтобы помогать бедным, а не вводить новые налоги для населения.

Лишний налог

Согласен с такой точкой зрения и член экспертно-консультационного совета при Росимуществе Алексей Михеев. «Все стимулирование должно происходить не запретительными мерами в виде налогов или еще каких-либо ограничений, а мерами поддержки», — отмечает он.

По словам Михеева, с экономической точки зрения, предложение Николая Губенко «абсолютно бесполезно». «Такая мера и налог не будут стимулировать рождаемость, в отличие от того же материнского капитала или других способов поддержки родителей — например, оптимизации и сокращения некоторых расходов. Это намного эффективнее, чем придумывать нелепые законы», — отмечает Михеев.

Ранее предложение зампреда Мосгордумы раскритиковала член Совета Федерации Елена Мизулина. Она назвала инициативу «бездумной и несправедливой», также обратив внимание, что первым делом налог коснется тех людей, которые не могут иметь детей по состоянию здоровья.

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