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Тверь: проект новой детской облбольницы разработают до конца года

Экономика

Соответствующее поручение дал губернатор Игорь Руденя

Тверь, 25 апреля 2017, 13:06 — REGNUM  Проект новой детской областной больницы в Твери будет разработан в 2017 году. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя 25 апреля в ходе посещения действующего здания детской облбольницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. Новое здание медучреждения решено построить возле перинатального центра им. Е.М. Бакуниной.

«Надеемся до конца года завершить все проектные мероприятия по детской областной больнице. Сейчас готовимся к финальным действиям по организации финансирования. Хотим сделать городок с профессиональной медицинской помощью», — сказал губернатор.

Игорь Руденя подчеркнул, что проект должен быть тщательно проработан с учетом удобства размещения маленьких пациентов и их родителей.

Строительство нового здания больницы планируется начать в 2018 году, завершить — к 2021 году. Новое учреждение сможет принять одновременно до 480 маленьких пациентов, больницу оборудуют автостоянкой, будет предусмотрена вертолетная площадка.

В строительстве новой больницы Тверская область рассчитывает на поддержку федерального центра — этот вопрос обсуждался на совещании, которое провела заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец при участии Игоря Рудени. По итогам совещания были даны поручения Минздраву России совместно с правительством Тверской области разработать медико-техническое задание проектируемой больницы. Минфину, Минэкономразвития и Минздраву России поручено при формировании федерального бюджета предусмотреть средства для софинансирования строительства объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 февраля этого года в здании детской облбольницы в Твери произошел пожар. В результате здание и оборудование получило значительные повреждения, и было принято решение о строительстве новой больницы.

Сейчас медицинская помощь пациентам больницы оказывается в двух корпусах: в новом корпусе ДОКБ и на базе тверской областной гинекологической больницы, где располагаются неврологическое и педиатрические отделения №1 и №2.

Читайте ранее в этом сюжете: Строительство новой детской больницы в Твери одобрено правительством

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