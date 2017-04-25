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Панама выразила желание присоединиться к Тихоокеанскому альянсу

Экономика

Одним из главных препятствий, мешающих присоединению Панамы к Тихоокеанскому альянсу, является ратификация панамским парламентом соглашения о свободной торговле с Колумбией из-за тарифного спора

Встреча лидеров Тихоокеанского альянса
Gobierno de Chile
Встреча лидеров Тихоокеанского альянса

Панама, 25 апреля 2017, 13:03 — REGNUM  Президент Панамы Хуан Карлос Варела 24 апреля заявил, что обсудит со своей чилийской коллегой Мишель Бачелет возможное присоединение Панамы к Тихоокеанскому альянсу, в который уже входят Чили, Колумбия, Мексика и Перу, сообщает ElDiario.es.

«Это очень важный шаг, и мы считаем, что он станет продуктивным для нашей страны», — заявил президент Панамы, 24 апреля прибывший в Чили с официальным четырехдневным визитом.

По словам Варелы, одним из главных препятствий, которое мешает присоединению Панамы к Тихоокеанскому альянсу, является ратификация панамским парламентом соглашения о свободной торговле с Колумбией, которое остается замороженным до тех пор, пока страны не решат тарифный спор, идущий с 2012 года.

«У нас есть нерешенный вопрос, которым является Соглашение о свободной торговле с Колумбией, но как только мы выполним все требования, Панама будет готова войти в Тихоокеанский альянс», — заявил президент.

К Вареле в ходе визита в Чили присоединится вице-президент и министр иностранных дел Панамы Исабель де Сен-Мало, а также министр торговли и промышленности Аугусто Аросемена и министр сельскохозяйственного развития Эдуардо Энрике Карлес.

Также Чили посетит панамский министр по делам канала и председатель правления метро Панамы Роберто Рой, так как панамское правительство стремится перенять тарифную систему чилийского общественного транспорта и заинтересовано в задействовании своего межокеанского маршрута для транспортировки большего количества фруктов из Чили, заявил Варела.

«Среду мы посвятим исключительно посещению портов Чили, откуда отправляется большая часть товаров, проходящих через Панамский канал. Наша идея в том, чтобы сделать Панаму посредником в экспорте чилийских фруктов», — добавил президент Варела.

Напомним, что Чили является третьим мировым и первым латиноамериканским пользователем Панамского канала, введенного в эксплуатацию после расширения менее года назад, через который проходит около 6% всей мировой торговли.

Панама также является основным рынком сбыта чилийского экспорта в Центральной Америке. В 2016 году объем экспорта Чили в Панаму составил 152 миллиона долларов, из которых 60% составляли товары с добавочной стоимостью.

Тихоокеанский альянс является региональным экономическим союзом, созданным в апреле 2011 года четырьмя странами, на которые приходится около 40% ВВП в Латинской Америке. Коста-Рика также неоднократно демонстрировала свою готовность присоединиться в данному альянсу.

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