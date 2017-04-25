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Подходы согласованы: цена на водку будет меняться один-два раза в год

Экономика

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Москва, 25 апреля 2017, 12:58 — REGNUM  Подход к формированию цены на водку согласовали Минфин РФ и Росалкогольрегулирование, сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Минимальная цена будет рассчитываться автоматически один — два раза в год.

По его словам, цены будут формироваться исходя из себестоимости, наценки производителя в оптовом звене, а также наценки в рознице.

«Себестоимость будет меняться. И, естественно, будет меняться цена», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин направил в Минюст на регистрацию приказ об увеличении минимальной розничной цены на водку с 190 рублей до 205 рублей за бутылку 0,5 л.

В начале 2017 года Минфин предлагал повысить минимальную розничную цену на 15%, до 219 рублей за 0,5 л., но позднее это предложение было скорректировано до уровня 205 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Минимальная цена поллитровой бутылки водки в России составит 205 рублей

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