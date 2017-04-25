Чалый снова стал самым богатым депутатом Севастополя

Севастополь, , 12:43 — REGNUM Больше всего доходов в 2016 году из всех депутатов законодательного собрания Севастополя задекларировал его бывший председатель Алексей Чалый — 61,89 млн рублей. Сведения декларации опубликованы на сайте законодательного органа, передает 25 апреля, корреспондент ИА REGNUM. Максимальные доходы бывший «народный мэр» получал в 2015 году — тогда они составили 96,955 млн рублей. Согласно документу, как и в 2015 году, Чалый не имеет автомобиля, но владеет жилым домом с хозяйственными постройками площадью 111,1 кв. метра и квартирой 44 кв. метра.

Супруга Чалого заработала 25,5 млн рублей, что значительно превышает доходы членов парламента Севастополя. У нее в собственности три квартиры, земельный участок, садовый дом и три автомобиля.

Согласно опубликованным декларациям, почти все депутаты увеличили свои доходы за период 2016 года.

На втором месте по заработку в заксобрании — индивидуальный предприниматель Юрий Круглов. В 2016 году его доход составил 5,352 млн рублей, что на треть больше чем годом ранее (3,409 млн рублей). В собственности у депутата земельный участок, садовый дом, и четыре автомобиля.

Далее в топе лидеров — депутат Сергей Кажанов, который задекларировал 4,414 млн рублей. Самым «бедным» народным избранников, согласно обнародованным данным, стал Александр Караваев. Его доход в 2016 году составил 173 тыс. рублей, при этом никакого собственного имущества за ним не числится.

Председатель заксобрания Екатерина Алтабаева, избранная в 2016 году, задекларировала 2,93 млн рублей (против 2,36 млн рублей в 2015 году). Она владеет крупным земельным участком площадью 890 кв. метров.

Депутат от ЛДПР Игорь Валис является самым крупным распорядителем земли среди севастопольских депутатов. На праве пользования у него два земельных участка 1,9 тыс. и 4 тыс. кв. м. Его однопартиец Илья Журавлев также имеет пристрастия, но к автотехнике. Согласно декларации, в его автопарке пять грузовиков и два мотоцикла.

Добавим, что заксобрание Севастополя было избрано в единый день голосования в сентябре 2014 года. Во фракцию «Единой России» входят 22 депутата из 24, двое являются членами ЛДПР.

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