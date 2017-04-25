Азербайджан надеется на то, что сделку ОПЕК по нефти продлят

Баку, , 13:13 — REGNUM Отдельные страны-члены ОПЕК, а также государства, не входящие в картель, последнее время все активнее заявляют о своем желании продлить соглашение о сокращении объемов добычи нефти. Так, сегодня, 25 апреля, глава Минэнерго Азербайджана Натик Алиев сказал журналистам, что Баку выступает за пролонгацию сделки.

По словам министра, если нефтедобывающие страны хотят сохранить стабильные цены на нефть, то без продления действия соглашения по черному золоту не обойтись. Сделка «ОПЕК плюс» уже принесла свои плоды: цены на нефть стабильно держатся в уровне $50−60 за баррель.

Алиев напомнил, что 24 мая в Вене пройдет заседание мониторингового комитета ОПЕК, который, основываясь на результатах своего исследования, решит, стоит ли продлевать действие сделки. Для Азербайджана пролонгация сделки может быть только на пользу, поэтому Баку точно не станет возражать против соответствующего решения, сказал глава азербайджанского Минэнерго.

В то же время министр энергетики России Александр Новак заявил сегодня, что ОПЕК еще не завершила анализ рынка нефти. Поэтому предложение насчет пролонгации соглашения будет сформулировано только в конце мая. 25 мая состоится заседание ОПЕК в Вене, а за день до этого — собрание мониторинговой комиссии, в которую входит и Россия.

В целом РФ, доля которой в сделки о сокращении добычи нефти составляет 300 тыс. баррелей в сутки, довольно аккуратно относиться к преждевременным выводам о необходимости продления соглашения. По данным российского министерства энергетики, в марте Россия вышла на уровень сокращения в 202 тыс. баррелей, полная квота должна быть достигнута к концу апреля. В конце текущего месяца Минэнерго также проведет переговоры с отечественными нефтекомпаниями по поводу участия России в соглашении «ОПЕК плюс». К концу марта нефтяной картель и Россия почти достигли целевого уровня сокращения добычи, выполнив договоренности на 94%.

Как ранее писало ИА REGNUM, министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявлял, что некоторые страны ОПЕК готовы продлить соглашение о сокращении объемов добычи нефти. По крайней мере, по словам саудовского министра, такая предварительная договоренность с рядом стран уже имеется. Причем не так важно, на полгода или и вовсе на год будет продлено действие венских договоренностей.

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Однако не все страны, ранее согласившееся сократить добычу черного золота, оптимистично настроены на продление следки. Например, Ирак, вторая страна в ОПЕК по объемам производства нефти, может попытаться получить исключения из соглашения стран ОПЕК и других государств. Как отмечал ранее лидер Иракского национального альянса, правящей шиитской коалиции страны Аммар аль-Хаким, Багдаду необходимы средства от нефтяной промышленности для борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому стране важно нарастить добычу черного золота.

В связи с этим Иран надеется, что члены картеля сделают для страны исключения. Однако в целом Багдад поддерживает стремление нефтедобывающих стран сократить предложение на рынке нефти.

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