Международная выставка «Ворота в Азию» открылась в Улан-Баторе

Улан-Батор, , 12:28 — REGNUM 36 российских компании из 10 крупных городов России принимают участие в международной выставке «Ворота в Азию», которая открылась 25 апреля в столице Монголии, передает корреспондент ИА REGNUM. Мероприятие организуется при поддержке посольства Российской Федерации.

Главной целью выставки является развитие взаимовыгодного сотрудничества и улучшение торгово-экономических отношений двух стран. Председатель Торгово-промышленной палаты Читы Андрей Марков отметил, что в мероприятии впервые принимают участие энергетические и строительные компании, что дает возможность для совместной деятельности в области энергетики.

В рамках выставки открылась ярмарка товаров российских производителей. В том числе компании из Кирова, Ангарска, Ростова-на-Дону, Таганрога, Нюрбы, Нерюнгри, Читы, Якутска и Иркутска, которые предлагают монгольским клиентам автомобили, продукцию легкой промышленности, услуги учреждений науки и образования, консалтинговые услуги и другие товары.

26 апреля в рамках выставки состоится бизнес-форум, в котором кроме российских и монгольских компаний будут участвовать делегаты из КНР и Пакистана.

Напомним, международная выставка «Ворота в Азию» впервые была организована в 2002 году. Нынешнее мероприятие является 27-м по счету. Организаторы отмечают, что число участников выставки, желающих освоить рынок Монголии, из года в год увеличивается.