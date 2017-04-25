Вторник, 25 Апреля 2017 года
12:38:37 МСК

В России продается качественная сгущенка – СП РФ

Экономика

Ни в одном образце растительных жиров не выявлено

Москва, 25 апреля 2017, 12:21 — REGNUM  В России в торговых сетях продается качественная сгущенка. Распространенный потребительский миф о фальсификации молочных продуктов пальмовым маслом не подтвердился — ни в одном образце растительных жиров не выявлено. Таковы результаты всероссийского исследования сгущенного молока, проведенного Роскачеством.

Также результаты исследования подтвердили также полную безопасность сгущенного молока, ни в одном образце не выявлено микотоксинов или антибиотиков.

Были исследованы 27 торговых марок по 92 показателям качества и безопасности, включая наличие растительных жиров, крахмала, загустителей, количество лактозы и содержание сахара.

Согласно результатам, высококачественным сгущенным молоком по праву может называться продукция «Волоконовское» и «Коровка из Кореновки». Данные образцы соответствуют опережающему стандарту Роскачества.

Отметим, что в исследование вошла продукция 8,5% жирностью, которая маркировалась как «сгущенное молоко цельное» — подобная маркировка не допускает использование ни растительных жиров ни искусственных загустителей и добавок при ее производстве.

«Согласно действующему ГОСТу и техническому регламенту, сгущенное молоко производится из молочного сырья. В свою очередь, прочие продукты, произведенные по данной технологии, могут содержать в себе растительные жиры и иные добавки, которые запрещено использовать при изготовлении сгущенного молока», — заявил председатель Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) Андрей Даниленко.

Однако, как показало исследование, в 10 случаях якобы «гостированное» сгущенное молоко оказалось скорее сгущенкой, не дотягивающей до заявленного ГОСТа.

В частности, в четырех случаях под наименованием «сгущенное молоко» скрывается разбавленный крахмалом сгущенный продукт. Загуститель в виде крахмала содержался в образцах «Белгородские молочные продукты», «Карламанский продукт», «Любимая классика» и «Наша семья».

Кроме того, единичные несоответствия заявленному ГОСТу встречены и по показателю вязкости, который характеризует продукт с нарушениями технологий производства. впоследствии такой продукт может быстро закристаллизоваться.

В ходе исследования также уделялось внимание упаковке. Жестяная банка надежнее: она позволяет сохранять продукт в течение более долгого времени, в то время как срок хранения сгущенного молока в дой-паке меньше, а значит выше риск, что внутри упаковки начнут развиваться различные нежелательные процессы.

Однако у жестяной банки могут быть свои недостатки — некачественный материал (например, ржавчина) и передающийся продукту металлический привкус. Поэтому во всех исследованных Роскачеством образцах, расфасованных по жестяным банкам, отдельно проверялось качество тары. Нарушителей по этому параметру не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года Роскачество проводило исследование помидоров. В ходе исследования выяснилось, что помидорах, продаваемых на территории России, ни нитратов, ни ГМО не выявлено ни в одном образце.

Читайте также: В России могут расширить список промаркированных товаров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и защита прав потребителей
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
25.04.17
Лидер протеста в Самаре готов Меркушкину «бутылку поставить». Власть молчит
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
NB!
25.04.17
Станислав ТарасовКто организовал нападение на базу афганской армии в Мазари-Шарифе?
МоскваРоссия Афганский фактор Политика
NB!
25.04.17
По делу о педофилах в детдоме Петербурга задержаны пять человек
Санкт-ПетербургРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Происшествия
NB!
25.04.17
Чайка: За год число преступлений террористического характера выросло на 45%
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
25.04.17
Никаких правил больше нет — Лавров о международной политике
МоскваРоссия МИД России Политика
NB!
25.04.17
Волгоградская филармония «некультурно» тратила бюджетные деньги
ВолгоградРоссия Развитие инфраструктуры учреждений культуры Экономика
NB!
25.04.17
Арест организатора марша в Самаре: колонна помешала попасть в алкомаркет
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
NB!
25.04.17
30 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
25.04.17
Президент РФ пообещал принять «дополнительное решение» по Севастополю
СевастопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
25.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMДля Украины готовят новую «морковку» ценой $25 млрд: обзор «евроинтеграции»
КиевУкраина Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
25.04.17
В пресс-центре ИА REGNUM началась конференция «Арктический диалог»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Пост №1 из СССР: почётный караул у Вечного огня в Екатеринбурге
ЕкатеринбургРоссия День Победы Общество
NB!
25.04.17
#Россия #Чечня #Сирия: Башар Асад поблагодарил Чечню за приюты и мечети
ГрозныйРоссия Война в Сирии Общество
NB!
25.04.17
После взрыва: Вертолет Росгвардии доставил в Махачкалу троих пострадавших
МахачкалаРоссия Незаконный оборот огнестрельного оружия Происшествия
NB!
25.04.17
Минфин РФ анонсировал начало продаж облигаций федерального займа
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Рубль в выигрыше»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
«Ничто не мешает нефти обновить «дно»»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.04.17
«Рублю больше некуда расти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Кадровая перезагрузка в мэрии Уфы: трое уволенных замов и новый «кадровик»
УфаРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Глава Якутии: «У нас будут большие проблемы по исполнению бюджета»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
ещё главное