В России продается качественная сгущенка – СП РФ

Москва, , 12:21 — REGNUM В России в торговых сетях продается качественная сгущенка. Распространенный потребительский миф о фальсификации молочных продуктов пальмовым маслом не подтвердился — ни в одном образце растительных жиров не выявлено. Таковы результаты всероссийского исследования сгущенного молока, проведенного Роскачеством.

Также результаты исследования подтвердили также полную безопасность сгущенного молока, ни в одном образце не выявлено микотоксинов или антибиотиков.

Были исследованы 27 торговых марок по 92 показателям качества и безопасности, включая наличие растительных жиров, крахмала, загустителей, количество лактозы и содержание сахара.

Согласно результатам, высококачественным сгущенным молоком по праву может называться продукция «Волоконовское» и «Коровка из Кореновки». Данные образцы соответствуют опережающему стандарту Роскачества.

Отметим, что в исследование вошла продукция 8,5% жирностью, которая маркировалась как «сгущенное молоко цельное» — подобная маркировка не допускает использование ни растительных жиров ни искусственных загустителей и добавок при ее производстве.

«Согласно действующему ГОСТу и техническому регламенту, сгущенное молоко производится из молочного сырья. В свою очередь, прочие продукты, произведенные по данной технологии, могут содержать в себе растительные жиры и иные добавки, которые запрещено использовать при изготовлении сгущенного молока», — заявил председатель Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) Андрей Даниленко.

Однако, как показало исследование, в 10 случаях якобы «гостированное» сгущенное молоко оказалось скорее сгущенкой, не дотягивающей до заявленного ГОСТа.

В частности, в четырех случаях под наименованием «сгущенное молоко» скрывается разбавленный крахмалом сгущенный продукт. Загуститель в виде крахмала содержался в образцах «Белгородские молочные продукты», «Карламанский продукт», «Любимая классика» и «Наша семья».

Кроме того, единичные несоответствия заявленному ГОСТу встречены и по показателю вязкости, который характеризует продукт с нарушениями технологий производства. впоследствии такой продукт может быстро закристаллизоваться.

В ходе исследования также уделялось внимание упаковке. Жестяная банка надежнее: она позволяет сохранять продукт в течение более долгого времени, в то время как срок хранения сгущенного молока в дой-паке меньше, а значит выше риск, что внутри упаковки начнут развиваться различные нежелательные процессы.

Однако у жестяной банки могут быть свои недостатки — некачественный материал (например, ржавчина) и передающийся продукту металлический привкус. Поэтому во всех исследованных Роскачеством образцах, расфасованных по жестяным банкам, отдельно проверялось качество тары. Нарушителей по этому параметру не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года Роскачество проводило исследование помидоров. В ходе исследования выяснилось, что помидорах, продаваемых на территории России, ни нитратов, ни ГМО не выявлено ни в одном образце.

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