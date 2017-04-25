Роскачество: Треть сгущенного молока в России — фальсификат

Москва, , 12:13 — REGNUM Примерно 30% сгущенного молока, реализуемого в России, на самом деле представляет собой сгущенный продукт, включающий растительные жиры и крахмал. Об этом говорится в исследовании Роскачества, опубликованном 25 апреля на сайте организации.

Специалисты Роскачества провели экспертизу продукции 27 торговых марок, на маркировке которой указано «сгущенное молоко цельное». При производстве такого продукта жирностью 8,5% не допускается добавление растительных жиров, искусственных загустителей и добавок.

«Если же к молоку добавляются крахмал и растительные жиры, то это уже не сгущенное молоко, а молокосодержащий продукт, который может называться «Сгущенка», «Варенка», «Сгущеночка», но только не «Сгущенное молоко», — поясняют эксперты.

Десять образцов, как оказалось, не соответствуют ГОСТу на сгущенное молоко. Четыре производителя добавляли в продукт крахмал, в девяти случаях сгущенку произвели, смешав в определенной пропорции сухое обезжиренное молоко и сыворотку. Два образца не соответствуют ГОСТУ по вязкости, еще два — по содержанию сахарозы, в пяти содержится больше влаги, чем нужно.

Вместе с тем результаты анализа не подтвердили, что производители добавляют в продукт пальмовое масло. Кроме того, ни один образец не содержит микотоксинов или антибиотиков, то есть является совершенно безопасным для здоровья, пояснили в Роскачестве.

Эксперты исследовали образцы, произведенные в Белгородской, Вологодской, Воронежской, Орловской и Смоленской областях, Республике Башкирия и Краснодарском крае. Также были изучены несколько белорусских образцов.

Читайте также: С начала 2017 года Роспотребнадзором забраковано более 320 тонн продуктов