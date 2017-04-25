ЛНР без украинского электричества: жители ждут повышения тарифов

Луганск, , 12:21 — REGNUM Blackout ЛНР. Украина повесила на плечи России дорогого нахлебника

В ночь на 25 апреля Украина прекратила поставки электроэнергии в ЛНР. ООО «Луганское энергетическое объединение» согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП «Энергорынок» блокировали подачу электричества на неподконтрольную украинскому правительству территорию. Данную информацию в интервью ИА REGNUM подтвердил житель Луганска Дмитрий.

«Свет перестали подавать где-то в 23.50. Ближе к 01.00 ночи подача света была восстановлена. Вчера по всем телеканалам ЛНР ведущие рассказывали, что теперь ЛНР полностью переходит на поставки электроэнергии из Российской Федерации», — рассказал Дмитрий.

После полного перевода ЛНР на российскую электроэнергию местные жители опасаются повышения тарифов. «О повышении тарифов до уровня российского, слава Богу, пока не обещали. В России электроэнергия в разы дороже, чем в Украине», — рассказал Дмитрий.

ВЛНРдействуют украинские тарифы по состоянию на конец 2013 года — до 100 кВт. ч — 0,73 руб за 1 кВт. ч и от 100 до 600 кВт. ч — 1,26 руб за 1 кВт.ч. НаУкраине с 1 марта 2017 тарифы на электроэнергию для городского и сельского населению составляют: до 100 кВт. ч — 0,9 грн (менее 1,8 рус. руб) за 1 кВт. ч, свыше 100 кВт. ч — 1,68 грн (3,3 рус. руб) за 1 кВт.ч. С 1 января 2017 года в Белгороде и Белгородской области (Россия) одноставочный тариф на электроэнергию для городского населения составляет 3,62 руб за 1 кВт. ч При этом днем (с 7 до 23 часов) — 4,16 руб за 1 кВт. ч, ночью (с 23 до 7 утра) — 2,53 руб за 1 кВт.ч., пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21) — 4,53 руб за 1 кВт.ч.

Также информацию о временном отключении Луганска от электроэнергии подтвердил сайт ЛИЦ ЛНР. «Вероятной причиной обесточивания является отключение электроснабжения украинской стороной», — говорится в сообщении.

После 01.00 ночи энергетики и коммунальные службы Луганска восстановили подачу электричества большей части города. «По состоянию на 01.00 электричества нет только на южных кварталах», — отмечалось в материале издания.

По данным региональных властей, в городах и районах ЛНР подача электроэнергии потребителям не прерывалась, частично непродолжительное время были обесточены лишь Алчевск и Перевальск.

Напомним, в ЛНР нет ни одного предприятия, которое производит электроэнергию. ТЭС в г. Счастье и Луганская ТЭС остались под контролем Украины. С 2015 года южные регионы ЛНР снабжались электроэнергией с территории России. После июля 2014 года лишь две ТЭС — Старобешевская и Зуевская остались под контролем ДНР. С 2016 года Украина ведет строительство линий электропередач, что позволило наладить поставки электроэнергии в украинские населенные пункты Донбасса, в обход ЛНР и ДНР.

К примеру, 11 апреля 2017 года было заявлено, что Станично-Луганский район Луганской области прекратил получать электроэнергию по линиям из ЛНР, так как была введена в эксплуатацию новая линия «Плотина — Камышное» на подстанцию «Станично-Луганская». Ее протяженность составила 13 км и работы проводились «Луганским энергетическим объединением» весь 2016 год. После начала боевых действий и повреждения электросетей от Старобешевской ТЭЦ (под контролем ДНР) Мариуполь (под контролем Украины) перешел на резервное питание с Запорожской области, где функционирует Запорожская АЭС. На 25 апреля 2017 года был запланирован ввод в строй линии электроснабжения Авдеевки со стороны подконтрольной Украине территории. Таким образом, можно говорить, что к концу апреля фактически будет решена проблема электроснабжения прифронтовых территорий Украины.

Для Украины было важно прекратить поставки электроэнергии в ДНР и ЛНР, поскольку республики накопили многомиллионные долги. Так, по словам украинского политика, лидера Общественного движения «Рідна країна»(«Родная страна») Николая Томенко, на 1 января 2017-го долг ДНР и ЛНР составил 1 млрд 895 млн 600 тыс. грн (71 млн долл). «Похоже, многолетняя эпопея с поставкой электроэнергии на неподконтрольные Украине территории, фактически в безвозмездный долг украинцам, получила наконец логическое завершение. ООО «Луганское энергетическое объединение» обязали поставлять электроэнергию на неконтролируемую территорию Луганской области. За нее не платили должным образом со стороны так называемых ЛНР и ДНР, лишь накапливали долги перед украинским народом», — напомнил Томенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля гендиректор «Луганского энергетического объединения»Владимир Грицай заявил, что с 25 апреля 2017 года Украина отключит электроснабжение подконтрольной ЛНР части Луганской области за неуплату. «С 25-го апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемые территории, в том числе Попаснянский водоканал. Наши технические службы проводят определенные мероприятия, с 25 апреля, с 00:00 электропитание должно быть полностью отключене», — сказал Грицай.

Ранее, 24 апреля, на аппаратном совещании Совета министров ЛНР глава ЛНРИгорь Плотницкий сказал, что республика не будет обесточивать подконтрольные Киеву населенные пункты Луганской области, даже если Киев прекратит поставки электроэнергии. «Если Украина так поднимает официально вопрос, то пусть они не забывают, что в случае, если они выключают (электричество), то, по-моему, три или четыре села на той стороне будут запитываться уже от нашего электричества. Тогда мы уже будем смотреть, как и что мы будем делать, какие меры и как мы будем принимать. В отличие от них мы не будем так поступать со своими людьми. Но мы тоже найдем способ, как донести эту информацию до определенных кругов, которые вместо Украины умеют принимать решения», — пообещал Плотницкий.

Кроме того, и.о. первого заместителя председателя Совета министров, министр чрезвычайных ситуацийСергей Иванушкин пояснил, что в случае прекращения поставки электричества с Украины энергосистема ЛНР будет перестроена. При этом население «на себе это сильно не ощутит». По его словам, ЛНР технически готова к аварийным ситуациям и прекращению подачи со стороны Украины как электроэнергии, так и воды.

«Население республики на себе это сильно не ощутит, будет перестроена система энергоснабжения республики, электроснабжение населения будет в полном объеме. Пусть на совести украинской стороны это остается. Ели они нас отключат, то мы будем все равно осуществлять электроснабжение нескольких населенных пунктов на той (украинской) стороне, это наши люди, и мы их отключать не собираемся. Отключить людей, у которых все завязано на электроснабжении, усугубить бытовые условия людей — мы считаем, что это в крайней мере цинично и бесчеловечно», — заверил Иванушкин.

В то же время председатель Совета министров ЛНР Сергей Козловпояснил, что перевод потребителей ЛНР на российскую энергосистему займет до четырех часов. «При переключении с одной схемы на другую нам понадобится как минимум три часа. То есть вот три часа у нас, возможно, будут перебои с электричеством, возможно, где-то в каких-то районах будет просто прекращена подача электричества. За четыре часа все вопросы будут решены, и все жители республики будут с электричеством», — отметил Козлов.