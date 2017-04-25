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Расселение из аварийного жилья не начали четыре региона – СП РФ

Экономика

65 регионов достигли целевого показателя 2016 года по программе расселения граждан из аварийного жилья

Москва, 25 апреля 2017, 11:54 — REGNUM  Наиболее сложная ситуация с расселением из аварийного жилья в регионах России складывается в Республике Тува, где на начало текущего года расселено только 19,4% общего объема аварийного жилья, в Амурской области (38%), Республике Карелия (46%), Забайкальском крае (47%) и Саратовской области (51%). Таковы данные проверки, проведенной Счетной палатой РФ.

В 2016 г. расселено 2,8 млн кв. м. аварийного жилья, в котором проживали 176 тыс. человек. С учетом перевыполнения установленных целевых показателей по расселяемой площади и по количеству расселяемых граждан за 2014−2015 гг., достижение целевых показателей за 2016 г. составляет 104,9% и 105,6%, соответственно.

В 2016 г. достижение и перевыполнение целевого показателя по расселяемой площади за 2016 г. обеспечено 65 регионами, не обеспечено 13 регионами, из них четыре региона выполнили годовой показатель менее чем на 30% (Приморский край — 28,5%, Саратовская — 24,8% и Тверская — 15,3%). В Республике Тува, Тульской, Амурской и Ивановской областях переселение в счет выполнения целевого показателя по расселяемой площади 2016 года не начато.

Основной причиной неисполнения программы в проблемных регионах стало наличие у них различных нерешенных проблем организационного и финансового характера.

Еще одна причина неисполнения программы — несбалансированность консолидированных бюджетов проблемных регионов, выраженная в наличии у них дефицита средств на софинансирование мероприятий программы.

Кроме того, достаточно острой остается проблема качества ранее построенного или приобретенного жилья. Несмотря на то, что в целом оно соответствует установленным требованиям, практически на каждом проверенном объекте строительства были выявлены различные дефекты и недостатки.

Результаты опроса, проведенного Счетной палатой в рамках экспертно-аналитического мероприятия, показали, что качеством предоставленного жилья удовлетворены только 14,3% респондентов.

Счетная палата РФ направит информационные письма в правительство РФ, отчет — в палаты Федерального Собрания.

Добавим, в 2014—2016 гг. в России расселено 8,1 млн кв. м аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 г. Переселены около 520 тыс. человек или около 73%. Общий остаток аварийного жилья, которое необходимо расселить в срок до 1 сентября 2017 г. составляет около 3 млн кв. м, в котором проживают порядка 191 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ в три раза увеличило субсидии из федерального бюджета регионам России на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Объём субсидий увеличен с 2,7 млрд рублей до 7,9 млрд рублей. Из этих средств 5,2 млрд рублей направляются на увеличение государственной поддержки отдельных регионов.

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