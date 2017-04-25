Mail.ru Group инвестирует на игры $100 млн

Москва, , 11:53 — REGNUM Mail.Ru Group заявила о запуске подразделения Games Ventures. Его основная задача будет заключаться в инвестировании в компании, которые разрабатывают и издают компьютерные игры. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на управляющего партнера Games Ventures Илью Карпинского.

По словам Карпинского, компания планирует вложить в российские и международные проекты до $100 млн за два года, из которых $10 млн пойдут на сделки, которые состоятся в ближайшее время.

На первом этапе деятельности Games Ventures вложится в мобильные игры, т.к. они быстро оккупаются. В дальнейшем компания допускает возможность вложения средств в игры для персональных компьютеров.