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Судостроительный кластер появится в Астрахани

Экономика

Подписано соответствующее трехстороннее соглашение

Строительство судов
Иллюстрация: Jilkin.ru
Строительство судов

Астрахань, 25 апреля 2017, 11:46 — REGNUM  Предприятия различного профиля: производственные площадки, конструкторские бюро, сервисные компании, учебные заведения объединится в судостроительный кластер. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве промышленности, транспорта и природных ресурсов 25 апреля, его планируется создать в Астраханской области.

Договоренность об этом была достигнута между руководством Астраханской области, АО «Объединенная судостроительная корпорация» и корпоративной некоммерческой организации «Ассоциация организаций содействия кластеров и технопарков». Соответствующее трехстороннее соглашение было подписано в рамках международной конференции «Международный транспортный коридор «Север-Юг», которая проходит на площадке II Международного технологического форума «ТехноКаспий-2017» в Астрахани.

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Новый сухогруз типа «река — море» начали строить на заводе в Астрахани

«Во многих регионах частный бизнес уже самостоятельно объединился, а в данном случае мы рассмотрим пилотный проект именно государственной компании, которая зафиксирует свои кооперационные связи», — прокомментировал директор «Ассоциации организаций содействия кластеров и технопарков» Андрей Шпиленко, отметив уникальность создания судостроительного кластера в Астраханской области.

По словам министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Радика Харисова, после создания кластера астраханские судостроительные предприятия смогут претендовать на государственную поддержку согласно постановлению правительства РФ.

«В дальнейшем это может успешно сказаться на повышении его конкурентоспособности, а также привлечь в качестве участников кластера потенциальных резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» производителей оборудования. Механизмы поддержки кластера со стороны правительства РФ позволят снизить издержки и значительно увеличить конкурентоспособность продукции и прибыль верфей», — цитирует «Интерфакс» слова главы ведомства.

На сегодня в Астраханской области работают десять крупных и средних предприятий по строительству и ремонту судов различного назначения, а также морских сооружений для освоения шельфовых месторождений. Их персонал насчитывает более 4,5 тысячи высококвалифицированных кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на судостроительном заводе «Лотос» строится первый круизный лайнер, предназначенный в том числе для выполнения круизов по Каспию. Также в апреле был дан старт строительству нового, третьего по счету, сухогруза проекта RSD-49.

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Судостроение
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