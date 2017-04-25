По запросу ГП заблокировано €600 млн и арестовано недвижимости на €300

Москва, , 11:44 — REGNUM По запросам России за рубежом были заблокированы средства на общую сумму около €900 млн. Такие данные приводятся в докладе Генпрокурора Юрия Чайки.

Так в 2016 году, по запросу ведомства за рубежом были заблокированы средства на сумму около €600 млн и недвижимость на €300 млн. «По текущему валютному курсу в совокупности это составляет более 60 млрд рублей», следует из документа.

В частности, в Швейцарии заблокированы €35 млн на счетах Евгения Пузикова и Андрея Турунова, осужденных за хищения средств ОАО «МОЭСК» в особо крупном размере, €1,8 млн — на счетах обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 600 млн рублей Василия Смирнова, а также 12 млн швейцарских франков на счетах бывшего замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова, обвиняемого в хищении средств ОАО «Росагролизинг» и ряда российских банков.