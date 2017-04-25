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AliExpress назвала товары с доставкой по РФ за один день

Экономика

Пока сервис запускается, этот стандарт будет распространяться на смартфоны, ноутбуки, наушники

Москва, 25 апреля 2017, 11:19 — REGNUM  Китайская торговая площадка AliExpress будет доставлять товары заказчикам в России от российских продавцов на следующий день после заказа. Такая услуга доступна для пользователей раздела «AliExpress Молл», пишет газета «Коммерсантъ».

В компании уточнили, что товары с доставкой по России будут доступны для жителей 20 крупнейших городов РФ. Пока сервис запускается, этот стандарт будет распространяться на смартфоны, ноутбуки, наушники.

Доставят на следующий день смартфоны Samsung, iPhone 7 128 Гб, ноутбуки Asus и Lenovo и наушники Philips. Доставка еще в 50 городов России будет возможна за один — три дня.

Логистику для нового стандарта обеспечит компания Cainiao, входящая в Alibaba Group. Она принимает участие в доставке 70% посылок в Китае.

В марте аудитория сайта AliExpress.com в России составила 23 млн 588 тыс. человек. Он стал самым популярным онлайн-ресурсом в сфере e-commerce. Также это восьмая позиция среди всех интернет-проектов.

Ранее 6 января китайский интернет-ритейлер прекратил отправку через SPSR товаров в Россию. Причиной стали проблемы с растаможиванием. AliExpress предупредил российскую сторону, что приостановка носит временный характер.

Читайте ранее в этом сюжете: Alibaba Group за семь минут продала товаров почти на $1,5 млрд

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