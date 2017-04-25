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Унификация торговых киосков в Ярославле откладывается

Экономика

Пока на три месяца

Эскиз новых ларьков в Ярославле
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Эскиз новых ларьков в Ярославле

Ярославль, 25 апреля 2017, 11:14 — REGNUM  Мэрия Ярославля собирается выйти в муниципалитет города с предложением перенести срок замены торговых павильонов с 1 июня до 1 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель ярославского отделения «Опоры России» Сергей Выржиковский. Об этом намерении мэр города Владимир Слепцов рассказал на встрече с городским советом предпринимателей.

«Мэрия приняла такое решение и будет его выносить на обсуждение муниципалитета. Мы предлагали сделать срок до 1 октября. Кстати, такой же срок предлагал и в своем проекте решения депутат Антон Голицын два месяца назад. В ноября уже начинаются заморозки и вести работы по замене киосков невозможно. Но мэрия выбрала 1 сентября, что ж это все равно лучше, чем 1 июня», — сказал председатель ярославского отделения «Опоры России», депутат муниципалитета Сергей Выржиковский.

Владимир Слепцов перенос сроков объяснил намерением поддержки предпринимателей.

«Мы приняли важное решение. Срок замены торговых павильонов и киосков продлён до 1 сентября. Сейчас владельцы готовы заменить уже более 450 объектов, 60 уже в работе. Это большой объём, и производителям не справится с таким количеством заказов за оставшийся месяц… Продление сроков замены НТО будет ещё одной мерой поддержки в непростых экономических условиях», — написал на своей странице в Facebook Владимир Слепцов.

Несмотря на то, что ранее озвученный городскими властями срок замены павильонов истекает через месяц, в городе пока не замечено ни одного ларька нового образца.

Читайте ранее в этом сюжете: Владельцам «аккуратных» торговых ларьков в Ярославле дадут отсрочку

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Снос торговых павильонов
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