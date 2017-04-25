Несмотря на санкции: В Крыму нашли американских нефтяников

Симферополь, , 12:45 — REGNUM Среди акционеров одной из нефтегазовых компаний, аффилированной с правительством Крыма, оказались два гражданина США. Об этом сообщил Life, ссылаясь на базу СПАРК.

Речь идет о ООО «Крымтехаснафта», которой, как выяснилось, на 59% владеет кипрский офшор Hytexplor Houston Overseas Ltd.

В свою очередь, по данным кипрского реестра, ею руководят двое американских нефтяников Чарльз Пайтон и Рональд Кормик, хорошо известных в нефтегазовых кругах. Первого знают как геолога, эксперта по нефтегазовым месторождениям. Второй обладает большим опытом в сфере разработки сланцевых месторождений.

Он до сих пор возглавляет международную Eagle Mountain Corporation, а также техасскую Shale Oil International. По данным Bloomberg, в Eagle Mountain Corporation он владеет 25% акций на общую сумму в $25,5 млн. Известно, что в 1997 году Кормик делал в Канаде доклады на тему большого нефтегазового потенциала Крыма.

Компания «Крымтехаснафта» создавалась как российско-канадское предприятие, и Кормик инвестировал в нее как канадский подданный через канадскую компанию Epic Energy, поставляющую оборудование для ветряной и солнечной энергетики.

Следует отметить, что «Крымтехаснафта» начала свою деятельность и добывала нефть на полуострове еще до воссоединения Крыма с Россией. Согласно ряду сообщений украинских СМИ, тогда компания имела более широкую географию деятельности Феодосии в Керчи, в том числе осваивая Акташское, Приозерное и Мошкаревское месторождения.

Как удалось узнать новостному агентству в Минприроды Крыма, в настоящее время бурения «Крымтехаснафта» не ведет — она занята изучением Караларской площади и подготовкой проектной документации.

Напомним, что США ввели ограничительные меры в отношении Крыма в связи с воссоединением полуострова с Россией. США запретили экспорт товаров, услуг, технологий в Крым и их импорт с полуострова. Также под запрет попали инвестиции американских компаний в Крым.