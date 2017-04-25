Около 40% дорог в РФ соответствуют нормативам — Медведев

Омск, , 10:55 — REGNUM Только 40% региональных дорог в России соответствуют нормативному состоянию, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам дорожного хозяйства Омской области.

«Ситуация и в стране, и в Омской области мягко говоря, далека от идеальной. Если федеральные трассы нам более 70% удалось привести в нормативное состояние — это движение, которое наметилось в последние годы — то по региональным дорогам ситуация гораздо хуже. Лишь порядка 40% соответствуют эксплуатационным требованиям», — сказал Медведев.

Глава правительства напомнил, в РФ реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», согласно которому к нормативному состоянию должны быть приведены дороги 37 крупнейших городов страны и Омск в их числе.

В 2017 году планируется построить и отреставрировать около 5 тыс. км автомобильных дорог, ликвидировать тысячи очагов аварийности.