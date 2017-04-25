Чечня доверила свои нефтяные запасы китайцам

Грозный, , 10:49 — REGNUM Геологоразведочные работы и разработку нефтегазовых месторождений на территории Чечни будут вести инвесторы из Китая. ОАО «Чеченнефтехимпром» и китайская компания СРТSA заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Китайцы стали первыми иностранными партнерами Чечни в области нефтедобычи, поэтому для них будут созданы самые благоприятные условия. Об этом заявил в ходе подписания документа председатель правительства ЧР Абубакар Эдельгериев. По его словам, власти региона рассчитывают, что «данное соглашение придаст импульс для развития экономики республики», так как будут реализовываться проекты не только по добыче нефти, но и по ее переработке.

Как отметил генеральный директор ОАО «Чеченнефтехимпром» Хожбауди Альвиев, китайские специалисты, считают, что чеченские месторождения нефти «эксплуатировались небрежно, практически целые нефтеносные пласты не были разработаны». Есть примеры того, по словам Альвиева, что из-за аварий на скважинах, которые сложно было устранить, «нефтеносные структуры просто закрывались».

Подписанию соглашения с китайскими инвесторами предшествовала большая подготовительная работа. С 2015 года по настоящее время были сформированы 18 лицензионных участков недр, включая и те участки, от лицензий которых НК «Роснефть» отказалась, ссылаясь на их истощенность и отсутствие нефти. Приобретены на аукционах 10 долгосрочных лицензий. По словам главы компании, это позволило «Чеченнефтехимпрому» выйти на мировой инвестиционный рынок.

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Напомним, промышленная добыча нефти в Чечне была открыта в 1893 году. К началу Великой Отечественной войны объемы добычи составляли 4 млн тонн в год. Максимум — свыше 21 млн тонн в год — был установлен в 70-е годы XX века. После этого уровень добычи нефти стал снижаться, а военный конфликт в Чечне в 90-е годы снизил его еще больше. В настоящее время ряд специалистов оценивают запасы черного золота в регионе на уровне 50 млн тонн, некоторые считают, что он может достигать и 100 млн тонн.

В начале 2000-х первый президент Чечни Ахмат Кадыров поднял вопрос о том, чтобы доходы от реализации чеченской нефти оставались в бюджете республики. Власти региона посчитали неприемлемым оставаться в стороне от продажи нефти, добываемой в республике «Роснефтью».

В 2015 году глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о передаче республике активов компании «Чеченнефтехимпром». По его словам, власти региона намерены привлечь инвестиции и построить нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщало ИА REGNUM, решение по этому вопросу компания «Роснефть» должна принять уже в 2017 году. Об этом заявил в декабре 2016 года министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. По его словам, объемы добычи нефти в регионе в целом снижаются, качество чеченской нефти не самое лучшее, поэтому решать, быть ли заводу, будет Минэкономразвития совместно с «Роснефтью».

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