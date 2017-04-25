Долговая нагрузка в еврозоне снизилась в 2016 году

Брюссель, , 10:45 — REGNUM Государственная долговая нагрузка в еврозоне немного снизилась в 2016 году, Греция показывает неплохие результаты, пишет Der Spiegel.

По данным Европейского статистического агентства Eurostat, с конца 2015 до конца 2016 года долговая нагрузка снизилась с 90,3% до 89,2% ВВП. Однако эти показатели все равно считаются высокими, так как налоговая нагрузка выше допустимых 60% ВВП.

В Греции был зафиксирован первичный профицит бюджета в 4,2% от ВВП.

«Профицит бюджета значит превышение доходов над расходами без затрат на обслуживание долга, — поясняет секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас. — Показатели Греции для нас — приятное удивление».

Ситуация задолженности в разных 19 странах еврозоны разная: у Германии 68,3% от объема ВВП, у Италии — 132,6%, у Греции — 179%.

Заметен также профицит бюджета: в Люксембурге — 1,6% от объема ВВП, в Германии — 0,8%.

Дефицит наблюдается во Франции — 3,4%, в Испании — 4,5%.

Эксперты отмечают, что 2017 год — сложный период для еврозоны. Если страны преодолеют политические препятствия, то неопределенность на рынке постепенно будет исчезать.