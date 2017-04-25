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«На нефть давит сланец»

Экономика

Пока на рынке сохраняется широкий коридор от 50 до 58 долларов

Нефть
lalabell68
Нефть

Москва, 25 апреля 2017, 10:36 — REGNUM  Уже второй раз в 2017 году активность сланцевых компаний в США мешает ценам на нефть закрепиться в диапазоне от 54 до 58 доллара за баррель. Второй раз фьючерсы очень быстро выпадают из этого коридора и стремятся к $50 за баррель, заявил корреспонденту главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Главная причина — это постоянно открывающиеся буровые в США, которые наращивают добычу нефти. По последним данным количество работающих буровых выросло за неделю на 5 штук и составило 688. Год назад этот показатель был почти в два раза меньше 345. Уровень добычи нефти в США превысил 9 млн 200 тыс. баррелей», — привел цифры эксперт.

«Надо отметить, что рост добычи наложился на падение спроса на конечные продукты нефтепереработки, прежде всего на бензин. Именно рост запасов бензина послужил толчком к быстрому снижению цен на нефть. Плюс к этим факторам на нефтяном рынке до сих пор нет определенности с пролонгацией соглашения по сокращению добычи между ОПЕК и Российской Федерацией», — пояснил он.

«Вроде бы стороны считают, что такое соглашение было бы уместным во второй половине 2017 года, но очевидно присутствуют некоторые сомнения, которые и создают неуверенность на рынке. В результате, цены на нефть за последних пять торговых сессий потеряли почти 8%», — отметил Богданов.

«В целом, пока на рынке сохраняется широкий коридор от 50 до 58 долларов за баррель. И нет видимых причин, которые могли бы привести к выходу цен из этого диапазона», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля нефть дорожает в рамках коррекции после снижения цен 24 апреля. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,52% — до $52,40 за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,51% — до $49,48.

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