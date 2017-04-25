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Власти тверского Ржева – жителям аварийной пятиэтажки: сносите сами!

Экономика

В Тверской области жилая пятиэтажка, признанная аварийной, спровоцировала конфликт между властями и жителями

Снос дома
Rhys Asplundh
Снос дома

Ржев, Тверская область, 25 апреля 2017, 10:07 — REGNUM  Администрация города Ржева Тверской области возложила на жителей ответственность за снос пятиэтажного жилого дома, некоторое время назад признанного аварийным.

Требованиями администрации города за подписью главы Ржева Вадима Родивилова, направленными в адрес жителей дома, им предлагается как собственникам осуществить снос пятиэтажки самостоятельно. Документ опубликовал на своей странице в Facebook журналист Владимир Варфоломеев.

Трехподъездный пятиэтажный жилой дом на улице Тертия Филиппова, 63, был признан аварийным в феврале 2017 года. В нем проживают около 50 семей. Тогда в числе возможных вариантов решения проблемы администрацией назывались переселение жильцов в новые квартиры, строительство нового дома или выплата денежных компенсаций. Однако на строительство нового дома требуется время, а проживать в аварийном доме, как писали «Ржевские новости» со ссылкой на представителей администрации города, просто опасно.

В результате в марте жителей попросили съехать из своих квартир и переселиться к родным или в жилье маневренного фонда. Только вот жителей этот вариант не устроил: люди побоялись, что сразу после переселения во «временное» жилье про них просто забудут, и ни новых, ни старых квартир не будет. Ответом администрации было заявление, что в таком случае дом будет отключен от коммуникаций.

Как отмечает Варфоломеев, в марте конфликт между администрацией и собственниками квартир ненадолго затих — на период назначения мэра. «За это время в администрации подсчитали, что если расселять людей как положено, то на это уйдёт около 10% всего городского бюджета. И вот на днях жители этого несчастного дома получили письма от нового градоначальника с предложением самим снести свою пятиэтажку», — пишет журналист.

Теперь, согласно требованию администрации города, жители дома №63 по ул. Тертия Филиппова должны своими силами до 6 мая осуществить снос аварийного дома.

«В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Т. Филиппова, д.63, аварийным и подлежащим сносу в соответствии с постановлением Администрации города Ржева Тверской области №130 от 21.02.2017 года «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Тертия Филиппова, дом 63, аварийным и подлежащим сносу», на основании части 10 статьи 32 Жилищного кодекса РФ предлагаем Вам как собственнику жилого помещения в указанном доме осуществить его снос собственными силами в срок до 06.05.2017 года со дня получения настоящего требования. О принятом решении просим Вас сообщить в наш адрес в письменном виде в форме заявления. Неполучение ответа в установленный срок считаем отказом от осуществления сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, собственными силами», — говорится в тексте требования.

В соответствии с ч.10 ст. 32 Жилищного кодекса, на которую ссылается администрация Ржева, «признание в установленном Правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является основанием предъявления органом, принявшим решение о признании такого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, к собственникам помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции в разумный срок».

В том случае, если собственники не осуществили снос или реконструкцию дома, «земельный участок, на котором расположен указанный дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд и соответственно подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию».

Между тем накануне депутат Заксобрания Тверской области Роман Крылов в эфире радио «Эхо Москвы» заявил, что администрация Ржева действует в соответствии с законодательством: произвести снос здания и приступить к выплате компенсаций власти могут «только после того, как хозяин квартиры даст письменное согласие». «Есть закон, в котором прописан момент, кто должен сносить дом», — добавил депутат. По заявлению Крылова, в ближайшее время будет проведено совещание с представителями администрации, на котором будут обсуждаться вопросы сноса дома.

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