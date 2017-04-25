Колумбия и Аргентина увеличивают военные расходы

Богота, , 10:07 — REGNUM Стокгольмский институт исследования проблем мира опубликовал ежегодный доклад, согласно которому Колумбия и Аргентина стали единственными странами в Латинской Америке, увеличившими свои военные расходы, сообщает канал TeleSur.

По данным доклада, военные инвестиции в Южной Америке продолжают снижаться по причине в целом благополучной обстановки в области безопасности в регионе, однако в данный тренд не вписываются Колумбия с ростом военных расходом на 8,8% и Аргентина с ростом на 12%.

Ввиду сложных отношений правительств Колумбии и Венесуэлы, колумбийское правительство 20 апреля в ООН выразило «озабоченность» по поводу «вооружения народного ополчения» в Венесуэле и заявило, что «опасно было вооружать общество».

В контексте этих заявлений президент Венесуэлы Николас Мадуро напомнил о той большой совместной работе, которую они провели с покойным президентом Уго Чавесом для начала мирного процесса в Колумбии, тем самым подтверждая приверженность Венесуэлы сохранять мир в Латинской Америке и во всем мире.

Между тем, на территории Колумбии развернуты семь военных баз США, которые будут действовать там еще в течение десяти лет. Поводом для их развертывания стала борьба с незаконным оборотом наркотиков.

Что касается, Аргентины, то по заявлению ее парламентариев, у страны нет военных противников в регионе, кроме организованной преступности. И они не считают целесообразным наращивание правительством военного бюджета в трудной для страны экономической ситуации и закупку вооружений в США, предназначенных больше для ведения крупномасштабных военных конфликтов, а не для борьбы с наркотрафиком и другими видами организованной преступности.

Напомним, отчет Стокгольма показал, что глобальные военные расходы в мире выросли в общей сложности до 1,686 триллионов долларов в 2016 году, и США по-прежнему сохраняют лидерство с крупнейшим военным бюджетом на планете (611 миллиардов долларов).

Наибольшее сокращение военных расходов в 2016 году, связанное с падением доходов от экспорта нефти, произошло в Венесуэле (-56%), Южном Судане (-54%), Азербайджане (-36%), Ираке (-36%) и в Саудовской Аравии (-30%).

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