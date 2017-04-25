На майские праздники отели Турции снижают цены

Москва, , 09:47 — REGNUM В последнюю неделю апреля отели Турции дают значительные скидки на заезды на период майских праздников. Все желающие могут купить туры очень дешево, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Ряд экспертов связывает это со стремлением турецких отельеров сгладить негативный эффект от падения продаж на турецком направлении после сообщений в СМИ о возможном запрете чартерного сообщения между Россией и Турцией.

Спецпредложения на размещение в период майских праздников к концу апреля выпустили более 300 турецких отелей. По данным российских туроператоров, до середины мая турецкие отели дают скидку 10−15%.

Например, как уточнили в АТОР, тур с вылетом из Москвы в Кемер 3 мая с размещением в отеле 3* можно приобрести за 23 тыс. 975 рублей на двоих на восемь ночей, с системой питания «Все включено». Цены на размещение в отелях 4* и 5* составляют от 28−32 тыс. рублей на двоих.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Росавиация известила авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. При этом о каких-либо официальных решениях на этот счет не сообщалось. После этого сообщения в СМИ продажи туров в Турцию резко упали.

Напомним, Турция продлила на 30 дней безвизовый режим пребывания в стране граждан России. Теперь российские граждане могут находиться в Турции 90 дней без визы вместо 60 дней.

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