На Южном Урале увеличили площадь под стратегическую сельхозпродукцию

Челябинск, , 09:37 — REGNUM Посевная кампания началась на Южном Урале. Аграрии выполняют боронование и работы по удержанию влаги на полях, сев начнется в первых числах мая. Об этом министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков доложил на аппаратном совещании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Глава Минсельхоза Челябинской области Сергей Сушков в своем докладе представил данные по земле, находящейся в реальной сельскохозяйственной обработке. Пашня в обработке в 2017 году составит 2 млн 206 тыс. гектаров, посевная площадь — 1 млн 856 тыс. гектаров.

Под стратегическую сельхозпродукцию — зерновые и зернобобовые, выделено 1 млн 352 тыс. гектаров. Площадь для выращивания масличных культур в 2017 году увеличена до 106 тыс. гектаров. Яровой сев составит 1 миллион 635 тыс. гектаров.

На текущий момент, отметил глава южноуральского минсельхоза, аграрии завершают подготовку к весенним полевым работам. Подготовлена техника, имеются в достаточном количестве семена, продолжается приобретение удобрений и средств защиты растений. Помимо факторов, зависящих от людей, благоприятно складывается ситуация с погодными условиями на период посевных работ.

«Активная фаза посева начнется в первых числах мая. На максимальные возможности мы должны выйти с 10 мая, это традиционно для нашего региона. Я очень рад, что в области за эту неделю прошли дожди, что внушает очень серьезный оптимизм в аграрном секторе, потому что погода является одним из важных факторов», — сказал Сергей Сушков.

Весенне-полевые работы будут проходить под контролем регионального правительства, губернатор Борис Дубровский попросил профильное министерство ежедневно предоставлять текущую сводку с полей.

Отметим, в 2017 году сельхозпроизводителям выделено свыше 700 млн рублей поддержки в различных формах и по разным программам.

Напомним, в 2016 году в Челябинской области посевная кампания была запланирована на площади 1 млн 855 тыс. гектаров. Из них на зерновые и зернобобовые культуры был отведен 1 млн 307 тыс. гектаров, на масличные культуры — 83 тыс. гектаров.