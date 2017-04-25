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«Роснефть» не будет продавать свои активы в Чечне — СМИ

Экономика

Решение принято на встрече Сечина и Кадырова

Москва, 25 апреля 2017, 09:14 — REGNUM  Решение о том, что «Роснефть» будет продолжать работу в Чечне без продажи своих региональных активов, принято на встрече главы региона Рамзана Кадырова с главным исполнительным директором компании Игорем Сечиным, передает РБК.

В «Роснефти» отметили, что Сечин и Кадыров пришли к соглашению, согласно которому «Роснефть» не обязана возводить на территории региона нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Компания планирует вкладывать средства в социальную инфраструктуру Чечни. Например, будет построено жилье, и его часть перейдет в муниципальную собственность.

Комментируя итоги встречи, Альви Каримов, пресс-секретарь Кадырова, сказал, что она была «исключительно плодотворной».

Договоренность достигнута на переговорах 19 апреля. Эту информацию подтвердили в «Грознефтегазе» (51% акций принадлежит «Роснефти», остальное находятся в собственности Чечни).

Уточняется, что после встречи 19 апреля Кадыров и Сечин провели отдельные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля стало известно, что руководство «Роснефти» намерено продать Чечне 51% акций «Грознефтегаза» и остальные свои активы в регионе за 12,5 миллиардов рублей.

При этом активы «Роснефти» в Чечне оценивались в 1,8 млрд рублей. Расходы на проект НПЗ в регионе должны были составить 725 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Роснефть» продаст Чечне больше половины «Грознефтегаза» — СМИ

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