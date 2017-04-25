Киев ожидает ратификацию договора о ЗСТ с Канадой в мае

Киев, , 09:15 — REGNUM Официальное сообщение о ратификации Киевом соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой было доставлено в Оттаву министерством иностранных дел Украины, передает «Укринформ» со ссылкой на посольство Украины в Канаде.

Согласно сообщению, Украина ожидает, что ответное утверждение Канадой договора о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между странами состоится в мае 2017 года.

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Соглашение о создании ЗСТ в Канаде должен утвердить сенат и подписать генерал-губернатор.

Напомним, летом 2016 года Украина и Канада подписали соглашение о создании ЗСТ, а в марте 2017 года Верховная рада ратифицировала документ. Согласно договору, 98% канадского рынка будет открыто для украинских экспортеров.

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Помимо этого, Украина планирует в 2017 году открыть зону свободной торговли со странами ГУАМ: Грузией, Азербайджаном и Молдавией.

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