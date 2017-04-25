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В сельском хозяйстве Эстонии снизят использование антибиотиков на 30%

Экономика

Евросоюз намерен ограничить лечение животных сильнодействующими антибиотиками

Таллин, 25 апреля 2017, 09:16 — REGNUM  В Эстонии утверждена государственная программа по снижению доли антибиотиков в ветеринарной медицине. Об этом ИА REGNUM сегодня, 25 апреля, сообщили в министерстве сельской жизни (хозяйства) Эстонии со ссылкой на распоряжение главы ведомства, члена правящей Центристской партии Тармо Тамма. Подразумевается, что к 2020 году использование антибиотиков при лечении и профилактике животных должно снизиться на 30% от текущих величин.

Решение аргументируется все большим повышением устойчивой сопротивляемости микробов к различным антибиотикам, что в итоге негативно сказывается на безопасности здоровья людей и животных.

«Подобную ситуацию можно исправить, лишь уменьшив чрезмерное и бездумное использование антибиотиков как в медицине, так и ветеринарии», — считает министр Тамм.

Он напомнил, что Эстония — одна из тех стран Европы, где «весьма осторожно» относятся к использованию сильных медицинских препаратов, а доля антибиотиков в животноводстве — одна из наименьших в Евросоюзе. Тем не менее, министр призвал к еще более вдумчивой и ответственной работе в этом направлении.

Планируется повысить осведомлённость и знания всех специалистов, занятых в сельском хозяйстве страны — от ветеринаров до изготовителей кормов, а также надзор за выполнением требований по ограничению использования антибиотиков, увеличится финансирование научных и прикладных исследований.

«Мы должны быть уверены, что используются только самые проверенные и эффективные средства лечения, а их применение оправдано», — заметил министр.

Напомним, Еврокомиссия в 2016 году утвердила план по уменьшению использования антибиотиков в сельском хозяйстве Евросоюза. В феврале 2016 года на встрече министров сельского хозяйства ЕС было принято решение подготовить к середине 2017 года единую программу действий в данном направлении.

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