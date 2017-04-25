«Роснефть» направит на дивиденды акционерам 35% чистой прибыли

Москва, , 09:07 — REGNUM Компания «Роснефть» выплатит дивиденды по итогам работы в 2016 году в размере 5 рублей 98 копеек за акцию, на это будет направлено 63,4 млрд рублей (35% чистой прибыли НК «Роснефть» по МСФО), говорится в сообщении на сайте компании.

Такую сумму совет директоров НК рекомендовал утвердить годовому собранию акционеров. Годом ранее на дивиденды было направлено 124 млрд 529 млн рублей (по 11,75 рубля за акцию).

Этот вопрос будет рассмотрен на годовом общем собрании акционеров «Роснефти», которое пройдет в Сочи 22 июня 2017 года. По итогам 2016 года Росимущество предлагало направить на выплату дивидендов 50% прибыли по МСФО, а министерство энергетики — 35%. Чистая прибыль компании по МСФО составила 181 млрд рублей (годом ранее — 355 млрд рублей).

Согласно одобренным в декабре 2016 изменениям в дивидендной политике «Роснефти», дивидендные выплаты в обозримом будущем составят не менее 35% чистой прибыли по МСФО. Также новая дивидендная политика предусматривает выплаты акционерам два раза в год.

После сообщения о размере рекомендуемых дивидендов акции «Роснефти» на Московской бирже потеряли свой дневной рост — вместо роста в 2% (до 323,75 рубля), акции показали рост в 0,7% к 17:25 мск (319,7 рубля).