AliExpress будет доставлять товары по России за один день
Новый формат доставки будет распространяться на товары, находящиеся на складах на территории России
Москва, 25 апреля 2017, 08:53 — REGNUM
Китайский интернет-ритейлер AliExpress запустил ускоренную доставку товаров, находящихся на складах на территории России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя компании.
Ускоренная доставка (в течение 1 дня) будет доступна только для 20 крупнейших городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Еще в 50 городов товары будут доставляться в течение 1−3 дней.
На этапе запуска новый формат будет распространяться на товары таких компаний, как Apple, Samsung, ASUS, Philips.
Однако в дальнейшем компания планирует расширить географию регионов с ускоренной доставкой, а также ассортимент, на который распространяется новый стандарт обслуживания.
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