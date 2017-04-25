AliExpress будет доставлять товары по России за один день

Москва, , 08:53 — REGNUM

Китайский интернет-ритейлер AliExpress запустил ускоренную доставку товаров, находящихся на складах на территории России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Ускоренная доставка (в течение 1 дня) будет доступна только для 20 крупнейших городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Еще в 50 городов товары будут доставляться в течение 1−3 дней.

На этапе запуска новый формат будет распространяться на товары таких компаний, как Apple, Samsung, ASUS, Philips.

Однако в дальнейшем компания планирует расширить географию регионов с ускоренной доставкой, а также ассортимент, на который распространяется новый стандарт обслуживания.