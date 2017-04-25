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AliExpress будет доставлять товары по России за один день

Экономика

Новый формат доставки будет распространяться на товары, находящиеся на складах на территории России

Павильон Aliexpress на территории Ленинградского вокзала
Stolbovsky
Павильон Aliexpress на территории Ленинградского вокзала

Москва, 25 апреля 2017, 08:53 — REGNUM  

Китайский интернет-ритейлер AliExpress запустил ускоренную доставку товаров, находящихся на складах на территории России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Ускоренная доставка (в течение 1 дня) будет доступна только для 20 крупнейших городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Еще в 50 городов товары будут доставляться в течение 1−3 дней.

На этапе запуска новый формат будет распространяться на товары таких компаний, как Apple, Samsung, ASUS, Philips.

Однако в дальнейшем компания планирует расширить географию регионов с ускоренной доставкой, а также ассортимент, на который распространяется новый стандарт обслуживания.

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