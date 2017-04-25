Светлана Шаповалова, , 11:00 — REGNUM

Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко дал оценку работе коллектива алтайского перинатального центра ДАР, который почти с самого открытия был вынужден работать в условиях информационной войны, развязанной СМИ, принадлежащих «Сибирской медиагруппе» (собственник «Эвалар»). В конце прошлой недели чиновник и его сотрудники побывали в Барнауле и лично провели проверку исполнения предписания Росздравнадзора по соблюдению лицензионных требований и условий, а также возможности исполнения порядков оказания медицинской помощи в КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» (КГБУЗ «АККПЦ») и не нашли нарушений, о которых ранее сообщалось в ряде СМИ, принадлежащих одному и тому же собственнику. Отчет о проверке размещен на официальном сайте Росздравнадзора, сообщает сегодня, 25 апреля, корреспондент ИА REGNUM.

«Комиссией Росздравнадзора установлено, что строительные работы в перинатальном центре (кроме актового зала) завершены, соответствующие заключения выданы Роспотребнадзором по Алтайскому краю. Все подразделения учреждения могут работать и принимать пациентов. В настоящее время продолжается настройка технологического процесса и оборудования с поэтапным увеличением нагрузки», — сказано в официальном сообщении Росздравнадзора.

Напомним, Барнаул стал одним из 32 городов, где в соответствии президентской программой, построен современный перинатальный центр. Еще на этапе строительства алтайские журналисты «окрестили» ДАР (Дети, Алтай, Россия) не иначе, как «гнездо аиста». Но после его открытия, состоявшегося в декабре 2016 года, в СМИ, принадлежащие семье Прокопьевых, была запущена дезинформация о недострое и опасности нахождения в ДАРе пациентов и новорожденных. «Телекомпания использовала фотоматериалы, сделанные несколькими месяцами ранее того времени, о котором говорится в сюжете. Тем самым у зрителей сложилось впечатление, что строители строили, а женщины в это время — рожали», — об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM заявил в начале апреля 2017 года главный инженер строительной компании «Селф» (подрядчик) Александр Жокин. В этих условиях руководство перинатального центра и подрядчики были вынуждены работать в последние месяцы: мало того, что проект технологически очень сложный, так еще приходилось постоянно защищать свою репутацию.

«С таким информационным прессингом, который организовали СМИ, работать действительно очень сложно. Если уж мне, министру, сложно, то представьте, в какой обстановке приходится работать персоналу самого перинатального центра ДАР. Многочисленные гости и проверяющие с комиссиями на территории центра общей площадью в десятки тысяч квадратных метров — испытание не только психологическое, но и физически сложное. По поводу проверок, много раз говорила и еще повторюсь: это нормальная плановая работа. Алтайский перинатальный центр ДАР постепенно выходит на планируемую мощность, идет обычный процесс встраивания большого современного медицинского учреждения в региональную систему родовспоможения. И Росздравнадзор подтвердил то, о чем мы говорили», — подчеркнула в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM министр здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова.

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«В ходе рабочего совещания с губернатором Алтайского края Александром Карлиным, министром здравоохранения Алтайского края Ириной Долговой и администрацией перинатального центра, Михаил Мурашко подчеркнул, что деятельность КГБУЗ «АККПЦ» должна постепенно, без резкого перехода, интегрироваться в обязательную (существующую) систему оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным с четкой маршрутизацией пациентов в соответствии с тяжестью их состояния и диагноза, с привлечением наиболее квалифицированных кадров края Министр здравоохранения Ирина Долгова, в свою очередь, заверила, что в данном процессе ни одна койка акушерско-гинекологического профиля в регионе сокращена не будет. В настоящее время министерством завершается обновление нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в регионе с учетом деятельности перинатального центра», — сказано в официальном пресс-релизе Росздравнадзора.

Известно также, что по рекомендации Росздравнадзора, министерством здравоохранения Алтайского края достигнута договоренность по привлечению ведущих специалистов страны для методической поддержки выстраивания оптимальной структуры организации оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным детям, в том числе, — академика Международной академии наук Высшей школы, заслуженного деятеля наук РФ, доктора медицинских наук, профессора Виктора Радзинского.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что контрольные мероприятия в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре продолжаются. По состоянию на 22 апреля 2017 года, в ДАРе находилось 87 женщин, в отделении реанимации новорожденных — 6 недоношенных маловесных детей, в палате интенсивной терапии после проведенной операции — кесарево сечения — 4 пациентки.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года СМИ, входящие в холдинг «Сибирская медиагруппа», выдали множество скандальных материалов, которые можно охарактеризовать как «окошмаривание населения». В частности, был растиражирован сюжет телекомпании НТВ о том, что центр «ДАР», открытие которого было анонсировано в конце декабря 2016 года, до сих пор недостроен, и что пациентам небезопасно там находиться.

О причинах такого поведения владельцев медиаресурса было высказано много предположений. В частности, редактор сайта «Что делать?» Валерий Савинков считает, что нагнетание негатива необходимо депутату Госдумы и по совместительству — сыну владелицы «Эвалара» Александру Прокопьеву, которого с недавних пор охватили губернаторские амбиции.

В начале апреля 2017 года руководство алтайского перинатального центра ДАР было вынуждено направить заявление с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении одного из алтайских СМИ, разместивших недостоверную информацию о работе центра.

Вопрос обращения в суд и прокуратуру рассматривают и юристы строительной компании «Селф», выступившей подрядчиком строительства. И заказчик и подрядчик полагают, что в СМИ была организована кампания по дискредитации специалистов, задействованных в реализации широкомасштабного проекта по строительству современного медицинского учреждения общей площадью 35 тыс. квадратных метров, предусмотренного правительственной программой.

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