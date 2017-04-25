В РФ изменен порядок ценообразования в сфере теплоснабжения

Москва, , 08:44 — REGNUM Постановлением правительства РФ изменен порядокценообразования в сфере теплоснабжения. Уточнен порядок первоначального установления единых тарифов на тепловую энергию, сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно документу, корректируются порядок учёта в необходимой валовой выручке единой теплоснабжающей организации расходов на сбыт тепловой энергии (мощности), степени исполнения обязательств по инвестиционной программе ресурсоснабжающей организации, другие параметры, важные с точки зрения ценообразования.

Принятое решение позволит обеспечить прозрачность процедур при строительстве сетей теплоснабжения, будет способствовать развитию конкуренции в строительной отрасли.

Кроме того, как сообщает ИА REGNUM, утвержден перечень процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения. Документ направлен на снижение административных барьеров в строительстве, повышение прозрачности процедур при строительстве сетей теплоснабжения, создание условий для добросовестной конкуренции в строительной отрасли.