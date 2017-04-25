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Первая платная автопарковка заработала в Новосибирске

Экономика

До конца мая парковка будет бесплатной

Парковка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парковка

Новосибирск, 25 апреля 2017, 09:41 — REGNUM  В Новосибирске возле железнодорожного вокзала «Новосибирск — Главный» на площади Гарина-Михайловского заработала первая платная автоматизированная парковка. Она рассчитана на 51 машиноместо. До конца мая — на время, пока устанавливают и тестируют оборудование, парковка будет бесплатной. С июня каждый час стоянки обойдется в 20 рублей, первый час — бесплатно.

Пока же, по словам директора МБУ «Центр организации дорожного движения» Игоря Зимина, парковка будет работать в тестовом режиме — автовладельцы будут въезжать и выезжать хоть и бесплатно, но по билетам.

«Чтобы отладить все системы: взимания платы, открывания и закрывания шлагбаумов, заключение договоров с банками на инкассацию, на транзакции, и все нюансы, которые будут связаны с этой парковкой», — цитируют «Новосибирские новости» Зимина.

На платной автостоянке предусмотрено пять бесплатных мест для инвалидов. Платить не придется и ветеранам войны и труда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заказчиком проекта первой платной автоматизированной парковки в Новосибирске выступил Городской центр организации дорожного движения, конкурс выиграла компания AEL-RTS. Стоит отметить, что плата за час стоянки только на первоначальном этапе составит 20 рублей, в дальнейшем ее размер может увеличиться до 30−40 рублей в час.

Поэтапная реализация проекта платных парковок в Новосибирске рассчитана на десять лет, после чего в центе города должно появиться порядка 11 тысяч платных машиномест.

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Стоит сказать, что планы новосибирских властей о создании единого парковочного пространства в Новосибирске были встречены недовольством и общественными протестами, а также недоумением некоторых депутатов.

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Власти же на это отвечали, что «единое платное парковочное пространство» — это социальный проект» и «акцент будет сделан не на том, чтобы пополнить городской бюджет, а хотя бы в какой-то степени снять проблему пробок, упорядочить парковочное пространство на улично-дорожной сети, сократить число нарушений, создать благоприятную и комфортную среду для пешеходов, городского транспорта и автомобилистов».

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Однако и это вызвало недовольство. Некоторые депутаты горсовета Новосибирска недоумевали, почему проект, который реализуется в форме государственно-частного партнерства, и при котором получаемая прибыль будет делиться в пропорции 30% на 70% (мэрии и инвестору соответственно) или 40% на 60% (соответственно), не может быть реализован с большим учетом интересов города.

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Платные парковки
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