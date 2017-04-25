СГК завершила отопительный сезон в Рубцовске

Рубцовск, Алтайский край, , 08:41 — REGNUM В Рубцовске уже отключили отопление: отопительный сезон в третьем по величине городе Алтайского края прекращен сегодня, 25 апреля, в соответствии с распоряжением городских властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

Основанием для прекращения подачи тепловой энергии послужили также погодные условия: среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд не опускалась ниже +8 градусов Цельсия.

Подводя итоги прошедшего отопительного сезона, в СГК констатировали, что во время пиковых холодов на трубопроводах не было серьезных аварий, связанных с прекращением или ограничением подачи тепла населению.

«Во многом это заслуга ремонтных бригад предприятия, которые в максимально короткие сроки должным образом подготовили теплосетевой комплекс Рубцовска к прохождению осенне-зимнего периода. Оборудование Южной тепловой станции и 12 котельных также в сжатое время было подготовлено к несению зимних нагрузок», — отмечают энергетики.

Напомним, проект, который с осени 2016 года реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске, без преувеличения можно назвать уникальным. Специалисты компании нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство. На этот шаг энергетики пошли потому, что уже через пару лет обветшалые тепловые сети и нехватка средств в муниципальном бюджете создали бы катастрофическую ситуацию в отопительный сезон.

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На предприятии СГК был создан сверхнормативный запас топлива, что позволило не только обеспечивать нормальное теплоснабжение потребителей в южной и западной частях города, но и оказать помощь другому теплоснабжающему предприятию — Рубцовской ТЭЦ, где уже в ноябре запасы угля были практически исчерпаны, что грозило перебоями в теплоснабжении 60% города.

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«Отопительный сезон Сибирская генерирующая компания в Рубцовске провела без перебоев. Подача тепловой энергии осуществлялась в соответствие с утверждённым графиком и нормативными требованиями. Теперь нам предстоит горячая пора ремонтов как на Южной тепловой станции, так и на сетях. Окончание осенне-зимнего периода позволит нам приступить к следующему масштабному этапу модернизации системы городского теплоснабжения — перекладке более 16 км теплосетей трубами большего диаметра, а также строительству котлов на ЮТС», — пояснил директор Алтайского филиала компании Игорь Лузанов.

Помимо прочего, согласно распоряжению администрации, энергетики в срок до 26 мая проведут гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность в контуре Южной тепловой станции и котельных в западной части города. Это необходимая процедура для обнаружения и дальнейшего устранения слабых участков на коммуникациях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, энергохолдинг готов взять на свое обслуживание объекты теплоснабжения и вложить в проект более 1,7 млрд рублей инвестиций в рамках концессионного соглашения в властями Рубцовска, проект которого уже подготовлен.

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