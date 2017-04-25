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Правительством РФ утвержден перечень процедур при строительстве теплосетей

Экономика

Проект был подготовлен Минстроем РФ

Москва, 25 апреля 2017, 08:34 — REGNUM  Перечень процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения утвержден правительством России, документ опубликован на официальном портале правительства РФ.

В справке к постановлению говорится, что проект был подготовлен Минстроем РФ. «Подписанным постановлением утверждены исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения», — отмечается в справке.

Также документ утверждает правила внесения в него изменений и правила ведения реестра описаний включённых в перечень процедур. Документ позволит обеспечить прозрачность строительства сетей теплоснабжения и снизит административные барьеры в строительстве.

Кроме того, перечень процедур позволит стимулировать конкуренцию в строительной отрасли, сказал замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров. Документ состоит из двух разделов, в первом перечислены процедуры, связанные с предоставлением прав на земельный участок и подготовкой документации по планировке территории.

Там же отмечены процедуры, необходимые для заключения договоров технологического присоединения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, и государственной регистрации прав на построенный объект.

Во втором разделе постановления прописаны процедуры, связанные с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов и муниципальных образований страны. Документ вступит в силу спустя шесть месяцев со дня его публикации.

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Правительство России
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