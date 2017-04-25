«У нефти нет уверенности»

Москва, , 08:31 — REGNUM Котировки марки Brent 24 апреля восстанавливались от локального пятничного минимума. Цены поднимались до уровня 53,06 за баррель. Однако ближе к концу дня отдали все заработанное, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

По ее мнению, «рынок надеется на продление пакта о сокращении объемов добычи в формате ОПЕК+ еще на полгода. Но при этом нет уверенности в том, что баланс спроса и предложения будет достигнут. Ключевым фактором подобных опасений выступает рост буровой активности в США».

«25 апреля выйдут данные от API по коммерческим запасам в США. Если показатель будет снижаться, локально это окажет нефти поддержку», — пояснила Рогова.

«Однако вряд ли только этого будет достаточно для того, чтобы Brent могла надолго закрепиться выше отметки 53,00. Скорее всего, диапазон колебаний будет ограничен уровнями 51,50 — 53,00», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 25 апреля нефть дорожает во вторник в рамках коррекции после снижения цен в понедельник. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,52% — до 52,40 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,51% — до 49,48 доллара за баррель.