«Рубль в выигрыше»

Москва, , 08:23 — REGNUM Российская валюта остался в приличном выигрыше от всего происходившего 24 апреля. В первый торговый день он спускался до отметки 55,66, обновив почти 2-летний максимум, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«Дело, по большей части, в реакции на выборы во Франции. Укрепившиеся позиции «удобного» Макрона дали рынку «зеленый свет» на покупку более рискованных активов. И рубль в этой ситуации только выиграл», — пояснила Афанасьева.

По ее мнению, «сыграло свою роль и восстановление нефти после внушительной просадки в пятницу. К закрытию понедельника Brent сдала позиции, но, в целом, закрылась выше пятничных минимумов. И это дало рублю немного поддержки».

«Кроме того, на этой неделе наблюдается пик налоговых выплат, поэтому остаточный спрос на рубль со стороны российских экспортеров все еще наблюдается. Однако будет постепенно сходить на нет».

«Таким образом, не исключено, что сегодня, 25 апреля, пара USD/RUB попытается вернуться обратно выше 56,00 с дальнейшей целью на отметке 56,40», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк РФ на 25 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 16 копеек до 56,07 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 60,84 рубля, что выше предыдущего дня на 53 копеек.