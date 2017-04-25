Вторник, 25 Апреля 2017 года
09:37:14 МСК

«Ничто не мешает нефти обновить «дно»»

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 25 апреля

Нефть
catmoz
Нефть

Москва, 25 апреля 2017, 08:17 — REGNUM  Стоимость нефти 25 апреля утром составляет $51,84 за баррель. Сегодня вечером будет опубликован еженедельный отчет Американского института нефти по запасам черного золота и нефтепродуктов за прошлую неделю. 26 апреля такой же релиз представит Минэнерго США.

Неделей ранее рынок очень нервничал из-за расхождения своих ожиданий и фактических данных по запасам бензина. В этот раз внимание к этой детали будет еще более пристальным, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

На рынке активно обсуждают позицию России в переговорах с ОПЕК по продлению соглашения по заморозке добычи нефти. Речь идет об интересах Москвы: чем дольше работает документ и чем сильнее ограничены нефтепроизводители в добыче, тем меньше эффекта видно в бюджетах.

Как подсчитали в Goldman Sachs, выгоды, исходя из сравнительных характеристик ноября 2016 года и марта 2017 года, практически нет — так зачем подписываться на сохранение строгого режима.

В соглашении остается только один привлекательный для РФ момент — надежда на дорогую нефть. Но поскольку ее ничем не подкрепить, Москва продолжает думать.

25 апреля торги для барреля Brent пройдут в пределах $50,98−52,20. 24 апреля вечером сырье обновило месячное «дно», и ничто сейчас не мешает углубить продажи. Баррель легкой нефти WTI останется в границах $48,75−49,80.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
Главное сегодня
NB!
25.04.17
#Россия #Чечня #Сирия: Башар Асад поблагодарил Чечню за приюты и мечети
ГрозныйРоссия Война в Сирии Общество
NB!
25.04.17
После взрыва: Вертолет Росгвардии доставил в Махачкалу троих пострадавших
МахачкалаРоссия Незаконный оборот огнестрельного оружия Происшествия
NB!
25.04.17
Минфин РФ анонсировал начало продаж облигаций федерального займа
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Рубль в выигрыше»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
«Ничто не мешает нефти обновить «дно»»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.04.17
«Рублю больше некуда расти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Глава Якутии: «У нас будут большие проблемы по исполнению бюджета»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
25.04.17
Юань снова просел по отношению к американской валюте
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 25 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Пилоты ВКС РФ на Ту-95 работали в небе над Аляской профессионально — США
ВашингтонСША Военные учения Политика
NB!
25.04.17
Мосты затоплены, сёла отрезаны: в Свердловской области начались паводки
ЕкатеринбургРоссия Паводок Происшествия
NB!
25.04.17
Александр КомаровЦентр чист, в роще свалка — фоторепортаж с Урала
ПервоуральскСвердловская областьРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
25.04.17
«Дальневосточный треугольник» как вызов советской дипломатии
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Диктатор, открывший новую эпоху
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
25.04.17
Японские ученые обнаружили «русских хакеров» на выборах во Франции
ПарижФранция Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
25.04.17
Associated Press: Трамп готовит «подарок» нефтяникам
ВашингтонСША Проблемы экологии Политика
NB!
25.04.17
Анкара и Баку непреднамеренно сыграли в пользу Тбилиси
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Власти Приморья неудачно закинули удочку: Hyatt достроят в кредит
ВладивостокРоссия Гостиничный бизнес Экономика
NB!
25.04.17
Пушков считает логичным сокращение финансовой помощи Киеву от США
МоскваРоссия Украина и США Политика
NB!
25.04.17
Вышла ли Польша на перепутье?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Франсиско Миранда, авантюрист и революционер
КаракасВенесуэла Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Леонид НерсисянСердце российского подводного флота: Северодвинск восстанавливает мощь
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Военно-морской флот Политика
ещё главное