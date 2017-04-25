«Рублю больше некуда расти»

Москва, , 08:13 — REGNUM Оптимизм в отношении рубля бьет все видимые рекорды: отскок в нефти на фоне слабого доллара и сам по себе слабый «американец» способствовали разгону «медведей» в паре доллар/рубль в начале недели. Однако чем дальше, тем заметней, что у российской валюты практически нет потенциала для дальнейшего укрепления, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Это происходит по нескольким причинам. На одной чаше весов — волатильная нефть, чья история внутридневных колебаний только начинается. До тех пор, пока рынок не узнает о продлении или непродлении соглашения ОПЕК+ по заморозке добычи сырья, баррель будет качать из стороны в сторону с ощутимой амплитудой.

На этой е стороне предстоящие длинные выходные в мае, ограничение доходности carry trade возможным пятничным понижением ключевой ставки.

На другой — эмоции внешнего рынка, который доволен исходом первого тура французского голосования. Но это — не российская история, к рублю она имеет весьма посредственное отношение.

Продолжим пока следить за отметкой в 55,70 рубля. Как говорилось ранее, при пробое этого значения поддержкой станет рубеж в 55,50, при локальному развороте покупатели в паре доллар/рубль держат целью отметку 56,40, далее остановка на 57,50. Торги вторника для доллара пройдут в пределах значений 55,70−56,45 рубля, для евро — 60,70−61,35 рубля.

По итогам торговой сессии на Московской бирже 24 апреля курс американского доллара расчётами «завтра» упал на 59 копеек (-1,0%), до 55,86 рубля, курс евро укрепился на 4 коп. (+0,06%), до 60,61 рубля.

Центральный банк России с 25 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 16 копеек до 56,07 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 60,84 рубля, что выше предыдущего дня на 53 копеек.