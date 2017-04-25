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В Приморье доставлена вторая партия устройств «ЭРА-ГЛОНАСС»

Экономика

«Сейчас необходимо разгрузить склады временного хранения в портах, ведь на подходе новые пароходы из Японии»

«ЭРА-ГЛОНАСС»
minsvyaz.ru
«ЭРА-ГЛОНАСС»

Владивосток, 25 апреля 2017, 08:10 — REGNUM  Порядка полутора тысяч устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» прибыло во Владивосток, сообщили 25 апреля в пресс-службе администрации Приморского края.

«Накануне во Владивосток прибыла вторая партия систем вызова экстренных оперативных служб для оборудования подержанных иномарок. Это почти 1,5 тысячи устройств «ЭРА-ГЛОНАСС», — сообщили в пресс-службе.

Вторая партия составила 1486 экземпляров. В администрации уточнили, что еще 600 комплектов будут доставлены в регион до конца месяца.

Комментируя поставку второй партии, временный гендиректор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля сказал, что для увеличения объема поставок устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» задействуются все ресурсы. По его словам, сейчас нужно разгрузить склады временного хранения в портах, поскольку ожидаются новые пароходы из Японии.

«Российские изготовители производители постепенно наращивают объемы производства», — сказал он.

Как сказали в АО «ГЛОНАСС», до конца апреля в регион поступит дополнительно 600 комплектов. «26 апреля во Владивосток отправится партия в количестве 400 устройств, 28 апреля — еще 200 экземпляров», — уточнили в компании.

Как отметили в приморской администрации, в ближайшие месяцы в регион будет доставлено еще свыше 12 тысяч комплектов «ЭРА-ГЛОНАСС».

Стоит отметить, что более 500 иномарок «с пробегом» получили паспорта технических средств с отметкой «ЭРА-ГЛОНАСС». 15 компаний, работающих на территории Приморского края, получили право устанавливать системы на автомобили и регистрировать их в системе ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Напомним, система «ГЛОНАСС» представляет собой высокоинтеллектуальный продукт российского военно-промышленного комплекса, который предоставлен военными для широкого гражданского использования. Это система глобального позиционирования, составляющая конкуренцию GPS (США).

Это единственная в мире система, которая предоставляет доступ к гражданскому сигналу глобального позиционирования в двух частотных диапазонах L1 и L2 потребителям по всему миру на безвозмездной основе.

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ЭРА-ГЛОНАСС
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