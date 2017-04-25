На Ставрополье открыли инкубатор по выращиванию индейки

Ставрополь, , 08:17 — REGNUM В Ставропольском крае на базе комплекса по производству и переработке индейки ООО «Агро-Плюс» открыли инкубатор по выращиванию птицы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе края, в новом инкубаторе появились на свет 22 тысячи птенцов.

Общий объем инвестиций в проект, реализуемый с 2015 года, составил свыше 3 млрд рублей, из них более 2,1 млрд рублей — заемные средства.

Производительность инкубатора составляет 2,5 млн индюшиного яйца в год. Сумма вложений в реализацию проекта превышает 2,8 млрд рублей. По итогам 2016-го года государством просубсидированы 10% ставки рефинансирования, что позволило инвестору получить заемные средства под 3% годовых.

Яйца для первой закладки приобретались руководством «Агро-плюс» во Франции, рассказали в минсельхозе. Ранее индюшат приходилось закупать в компании «Евродон». Однако перед новым годом 2017 года поставщик не смог отправить индюшат на Ставрополье. В итоге хозяйству пришлось существенно сбавить на время темпы производства.

ООО «Агро-Плюс» — крупнейший производитель мяса индейки на Ставрополье, на долю которого приходится 90,6% этого рынка в регионе. Хозяйство обеспечивает 2% общероссийского рынка мяса индейки и занимает седьмое место в рейтинге страны.

Ставропольская индейка покрывает не только потребности региона, но и поставляется в Москву, республики Северного Кавказа, Волгоградскую, Астраханскую, Ростовскую области.

Комплекс строится поэтапно на частные инвестиции. В 2016 году был реализован первый этап с мощностью производства 6,6 тыс. тонн продукции в год.

Он включает в себя корпусы по выращиванию птицы, три площадки по откорму птицы, комбикормовый завод, пункт по приемке и первичной переработке мяса индейки (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции).

По итогам года предприятие произвело 6,2 тыс. тонн диетического мяса индейки.

С декабря 2016 года предприятие приступило к строительству комплекса по производству мяса индейки с объемом производства 10 тыс. тонн в год. Комплекс включает в себя строительство инкубатор на 2,5 тыс. голов суточного молодняка, площадку по подращиванию птицы, площадку по откорму птицы, цех по переработке полуфабрикатов, миниэлеватор.

На 1 апреля 2017 года на предприятии содержится 134,2 тыс. голов птицы, произведено свыше 1,5 тыс. тонн мяса индейки. Открытие второй очереди запланировано на 15 августа. С ее запуском предприятие выйдет на производительность 10 тыс. тонн ежегодно.

В настоящее время предприятие намерено получить очередной льготный кредит в размере 500 млн рублей для дальнейшего развития.