Юань снова просел по отношению к американской валюте

Пекин, , 08:08 — REGNUM Китайская национальная валюта «сдала» 25 апреля доллару США 160 базисных пунктов, нивелируя тем самым свое укрепление днем ранее, передает агентство «Синьхуа».

В связи со значительным понижением курса валюты Китая, один доллар обойдется в 6,8833 юаня.

Текущее ослабление курса юаня является закономерностью, которая продиктована системной финансовой реформой, которая проводится властями КНР с 2015 года, целью которой является совершенствование методики расчета паритетного курса валюты к доллару США.

Кроме того, нестабильность курса китайской валюты также в существенной степени объясняется «неразумной» деятельностью ряда китайских инвесторов, нерационально распоряжающихся инвестициями, что приводит к оттоку капитала и как следствие, колебаниям юаня.

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