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В Ставрополе подсчитывают ущерб от урагана

Экономика

Более 90 раз звонили ставропольцы в службу спасения с просьбой помочь справиться с последствиями разгула стихии

Последствия урагана в Ставрополе
Иллюстрация: Противопожарная и аварийнро-спасательная служба Ставропольского края
Последствия урагана в Ставрополе

Ставрополь, 25 апреля 2017, 08:10 — REGNUM  В Ставрополе подсчитывают ущерб после разгула урагана. Сильный ветер в совокупности с дождем и мокрым снегом повредил линии электропередачи, газоснабжение, здания жилых домов, а также восемь крыш социальных учреждений и четыре автобусные остановки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации 25 апреля.

Жители краевой столицы звонили в службу спасения 93 раза из-за последствий природной стихии. 30 заявок связано с нарушением электроснабжения, еще шесть звонков добавили работы газовикам. Эти последствия стихии уже устранены.

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Сильным ветром повредило козырьки и части крыш восьми социальных учреждений и четыре остановочных павильона в разных частях города. Большинство звонков людей были связаны с падением веток и деревьев, повреждением жилых домов.

В настоящее время коммунальные службы города занимаются устранением последствий непогоды. Ситуацию взял под контроль глава города. Всем подразделениям поручено в кратчайшие сроки устранить последствия стихии.

Остановочные павильоны находятся на ремонте и будут восстановлены в течение трех дней. Кроме этого, планируется укрепить все остановки в городе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в выходные дни в Ставропольском крае разыгрался сильный штормовой западный ветер, порывы которого достигали 30 м/с. Никто из людей не пострадал.

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