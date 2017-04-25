Вторник, 25 Апреля 2017 года
09:35:58 МСК

Гонка депутатов-миллионеров Приамурья: самый большой доход 44 млн рублей

Экономика

Тройка единороссов заработала за 2016 год 109,3 млн рублей

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933
Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

Благовещенск, 25 апреля 2017, 08:22 — REGNUM  В Законодательном собрании Амурской области по итогам декларационной кампании 2016 года член «Единой России» Фёдор Сидоров сместил своего однопартийца Александра Сарапкина с места самого богатого депутата, заработав более 44 млн рублей. При этом доход либерал-демократа Анатолия Осипова составил всего 72,5 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Стабильное лидерство: депутат Приморья уже не миллиардер, но самый богатый

Депутат Фёдор Сидоров по итогам 2016 года заработал более 44 млн рублей против 35,5 млн рублей в 2015 году. В собственности у единоросса нет недвижимости, на него зарегистрированы иномарка Mersedes Benz GL500 4-Matic, катер Custom Weld Storm и прицеп. Супруга Сидорова заработала чуть больше 2 млн рублей, ни недвижимости, ни транспортных средств у неё нет.

Александр Сарапкин отчитался о доходе в 42,8 млн рублей (в 2015 году — почти 46,3 млн рублей), нескольких земельных участках, квартире, нежилых помещениях, гаражах. Личной машины у единоросса нет, но есть маломерное судно и прицеп. Его жена заработала более 5 млн рублей, она владеет земельным участком, тремя квартирами, гаражом и нежилым помещением.

Ещё один член «Единой России» Александр Синьков обнародовал доход в сумме более 22,5 млн рублей, хотя в 2015 году его официальный доход составил 4,8 млн рублей. На него оформлены три земельных участка, на правах долевой собственности он владеет квартирой. Депутат передвигается на иномарках Toyota Tundra, Mersedes Benz GL 450 4Matic и Lexus LX 570. Ему также принадлежат несколько грузовых автомобилей, самосвалов, автокранов, катеров бетономешалка и другая техника. Жена Синькова заработала 15,5 млн рублей, на неё оформлены четыре квартиры, два жилых дома и другая недвижимость.

Читайте также: Депутатская чета из ЕАО заработала 115,4 млн рублей

Самым бедным депутатом Законодательного собрания Амурской области стал Анатолий Осипов. Либерал-демократ заработал 72,5 тыс. рублей, в собственности у него находится только квартира.

Как сообщало ИА REGNUM, в Законодательном собрании Приморского края тройка самых богатых депутатов за 2016 год заработала 129,4 млн рублей. Лидером списка стал член «ЕР» Галуст Ахоян, ему уступили его однопартийцы Константин Богданенко и Виктор Милуш. В парламенте ЕАО три самых богатых депутата — единороссы Хикмет Мамедов, Сергей Синягин и Виктор Иванов — обнародовали 152,9 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Доходы госчиновников и депутатов в 2016 году
Главное сегодня
NB!
25.04.17
#Россия #Чечня #Сирия: Башар Асад поблагодарил Чечню за приюты и мечети
ГрозныйРоссия Война в Сирии Общество
NB!
25.04.17
После взрыва: Вертолет Росгвардии доставил в Махачкалу троих пострадавших
МахачкалаРоссия Незаконный оборот огнестрельного оружия Происшествия
NB!
25.04.17
Минфин РФ анонсировал начало продаж облигаций федерального займа
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Рубль в выигрыше»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
«Ничто не мешает нефти обновить «дно»»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.04.17
«Рублю больше некуда расти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Глава Якутии: «У нас будут большие проблемы по исполнению бюджета»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
25.04.17
Юань снова просел по отношению к американской валюте
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 25 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Пилоты ВКС РФ на Ту-95 работали в небе над Аляской профессионально — США
ВашингтонСША Военные учения Политика
NB!
25.04.17
Мосты затоплены, сёла отрезаны: в Свердловской области начались паводки
ЕкатеринбургРоссия Паводок Происшествия
NB!
25.04.17
Александр КомаровЦентр чист, в роще свалка — фоторепортаж с Урала
ПервоуральскСвердловская областьРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
25.04.17
«Дальневосточный треугольник» как вызов советской дипломатии
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Диктатор, открывший новую эпоху
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
25.04.17
Японские ученые обнаружили «русских хакеров» на выборах во Франции
ПарижФранция Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
25.04.17
Associated Press: Трамп готовит «подарок» нефтяникам
ВашингтонСША Проблемы экологии Политика
NB!
25.04.17
Анкара и Баку непреднамеренно сыграли в пользу Тбилиси
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Власти Приморья неудачно закинули удочку: Hyatt достроят в кредит
ВладивостокРоссия Гостиничный бизнес Экономика
NB!
25.04.17
Пушков считает логичным сокращение финансовой помощи Киеву от США
МоскваРоссия Украина и США Политика
NB!
25.04.17
Вышла ли Польша на перепутье?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Франсиско Миранда, авантюрист и революционер
КаракасВенесуэла Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Леонид НерсисянСердце российского подводного флота: Северодвинск восстанавливает мощь
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Военно-морской флот Политика
ещё главное