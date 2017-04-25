Гонка депутатов-миллионеров Приамурья: самый большой доход 44 млн рублей

Благовещенск, , 08:22 — REGNUM В Законодательном собрании Амурской области по итогам декларационной кампании 2016 года член «Единой России» Фёдор Сидоров сместил своего однопартийца Александра Сарапкина с места самого богатого депутата, заработав более 44 млн рублей. При этом доход либерал-демократа Анатолия Осипова составил всего 72,5 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Депутат Фёдор Сидоров по итогам 2016 года заработал более 44 млн рублей против 35,5 млн рублей в 2015 году. В собственности у единоросса нет недвижимости, на него зарегистрированы иномарка Mersedes Benz GL500 4-Matic, катер Custom Weld Storm и прицеп. Супруга Сидорова заработала чуть больше 2 млн рублей, ни недвижимости, ни транспортных средств у неё нет.

Александр Сарапкин отчитался о доходе в 42,8 млн рублей (в 2015 году — почти 46,3 млн рублей), нескольких земельных участках, квартире, нежилых помещениях, гаражах. Личной машины у единоросса нет, но есть маломерное судно и прицеп. Его жена заработала более 5 млн рублей, она владеет земельным участком, тремя квартирами, гаражом и нежилым помещением.

Ещё один член «Единой России» Александр Синьков обнародовал доход в сумме более 22,5 млн рублей, хотя в 2015 году его официальный доход составил 4,8 млн рублей. На него оформлены три земельных участка, на правах долевой собственности он владеет квартирой. Депутат передвигается на иномарках Toyota Tundra, Mersedes Benz GL 450 4Matic и Lexus LX 570. Ему также принадлежат несколько грузовых автомобилей, самосвалов, автокранов, катеров бетономешалка и другая техника. Жена Синькова заработала 15,5 млн рублей, на неё оформлены четыре квартиры, два жилых дома и другая недвижимость.

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Самым бедным депутатом Законодательного собрания Амурской области стал Анатолий Осипов. Либерал-демократ заработал 72,5 тыс. рублей, в собственности у него находится только квартира.

Как сообщало ИА REGNUM, в Законодательном собрании Приморского края тройка самых богатых депутатов за 2016 год заработала 129,4 млн рублей. Лидером списка стал член «ЕР» Галуст Ахоян, ему уступили его однопартийцы Константин Богданенко и Виктор Милуш. В парламенте ЕАО три самых богатых депутата — единороссы Хикмет Мамедов, Сергей Синягин и Виктор Иванов — обнародовали 152,9 млн рублей.