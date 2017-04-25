В КНР существенно снизилась безработица и выросло число рабочих мест

Пекин, , 07:47 — REGNUM Согласно квартальному отчету официальных властей КНР, наблюдаются позитивные сдвиги по вопросам трудоустройства в Поднебесной, передает агентство «Синьхуа» 25 апреля.

3,34 млн новых рабочих мест было создано за первый квартал 2017 года, при этом уровень безработицы упал до 3,97%.

Всего было создано рабочих мест на 160 тыс. больше, чем за тот же период предыдущего года, а уровень безработицы понизился на 0,07% по отношению к 2016 году и на 0,05%, если сравнивать с аналогичным периодом 2016 года, говорится в официальном отчете.

Экономисты утверждает, что снижение безработицы демонстрирует тенденции оздоровления китайской экономики.

С января по март 2017 года количество вакансий выросло на 7,8%, в то время, как число кандидатов на трудоустройство увеличилось на 2,1%.

«Мы остро нуждаемся в работниках производственного сектора», — заявил министр людских рудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Чжан Ичжэн.

Напомним, что ранее премьер КНР Ли Кэцян заявлял, что занятость населения имеет первоочередное значение для Китая и власть будет предпринимать существенно больше усилий до обеспечения граждан рабочими местами.

Отметим также, что по итогам 2016 года безработица в Китае составила 4,02% при запланированном уровне в пределах 4,5%

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